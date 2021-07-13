劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批「不自重」 府：無需道歉

前國策顧問黃越綏臉書批評，6月18日鴻海創辦人郭台銘會面總統蔡英文當天，陪同郭台銘的永齡基金會執行長劉宥彤穿著T恤和牛仔褲「不自重」。劉今天透過臉書發文道歉。總統府發言人張惇涵稍早表示，對蔡英文總統來說，穿著是個人自由，沒有覺得不被尊重。

劉宥彤下午在臉書表示，對總統不尊重之處，接受批評並向蔡總統表達歉意，自我檢討。

劉宥彤解釋，那段時間每天都穿著綉有「永齡 全島一命」POLO 衫，再加上經常到處處理物資配送捐贈，穿牛仔褲比較方便，6月18日當天接到通知已下午2時多，四時就要到府，時間緊迫，所以來不及換更適切穿著。

劉宥彤說，她目前並不住在台北，當天得知要入府時，手邊臨時也還有事未完成，去買衣服也有些勉強，當天穿著不是在服裝上刻意表現什麼態度，但「合宜的穿著還是應該要的」，對受到影響的人致歉。

張惇涵指出，蔡總統認為劉宥彤無須為此道歉，政府與民間共同協力，團結為防疫工作共同努力，這才是最重要的事。張惇涵說，各界應該還有印象，6月18日當天，郭台銘、台積電董事長劉德音、蔡總統分別用四個字為當天會面總結，分別是「全島一命」、「團結合力」、「越快越好」，這就是大家共同的努力目標。總統府也再次感謝各方的努力，讓相關專案能夠有所進展。