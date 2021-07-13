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藍縣市買疫苗與對岸掛勾？國民黨：民間買疫苗也添亂？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
藍營執政縣市希望獲准申購疫苗，引發藍綠互批。本報資料照片
藍營執政縣市希望獲准申購疫苗，引發藍綠互批。本報資料照片

民進黨團上午質疑，國民黨主席江啟臣與黨籍四縣市首長申購疫苗，是配合國台辦呼應以疫謀統、以疫添亂。國民黨發言人陳偉杰反批，國民黨各縣市首長依規定申購疫苗，卻被民進黨批為「添亂」，民進黨對民間購買疫苗真正態度為何？

陳偉杰表示，疫苗本應由中央政府統籌購買，但中央政府此次疫苗政策進退失據，地方政府、民間團體只能以自己的力量發起自救，何錯之有？若照民進黨邏輯，許多民間團體不也是添亂？

陳偉杰說，國民黨主張採購疫苗是因民間有需求，但也理解購買疫苗複雜性，謹遵中央流行疫情指揮中心需求與規範，不過民進黨政府沒予以尊重，反硬扯國台辦，將美意貼上政治標籤、模糊初衷，雙重標準、視百姓生命不顧作法令人髮指。

陳偉杰質疑，為何在野黨如實反映民眾需求，還要遭受民進黨這種汙名指控？

疫苗 民進黨 國民黨

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