「危急時找最信任的朋友」 柯文哲赴亞東感謝支援篩檢

為感謝亞東醫院支援北市環南市場大規模PCR快篩，市長柯文哲今日親赴亞東醫院感謝，表示當時想到「危急時要找自己最信任的朋友」，醫院幹部們都是以前在台大的老師、同事及學弟妹，很感謝他們的幫忙。他同時也強調，環南市場已經完成施打疫苗兩周，保護力應該已經形成，相關案例最近應該就能下降。

台北市環南市場成疫情焦點，市府決定進行大規模PCR篩檢，並請新北亞東醫院幫忙，醫院二度至環南市場支援，共完成近6000例篩檢，柯文哲今日特別到亞東醫院，感謝亞東團隊付出，並頒發感謝狀、感謝金及禮品等。

柯文哲表示，台北市環南市場在1日及8日進行大規模PCR篩檢，第一次發現，市場實在是太複雜了，每天進出一萬人，且人都不一樣，所以在做了第一次篩檢、5000多人快篩之後，發現實在太困難，就當機立斷調動北市可用之疫苗，先為全部市場人員施打，但打了疫苗之後，還要兩周才能形成保護力，這時候就需要大規模PCR去攔截傳播鏈。

柯文哲指出，在這之前只知道榮總有在苗栗做過大規模PCR篩檢，但在台北還沒有做過，後來決定拜託榮總處理北農，環南市場則拜託亞東醫院，因為當時想到「危急時要找自己最信任的朋友」，像亞東醫院副董事長朱樹勳、院長林芳郁、醫務秘書林子玉等人，都是以前在台大的老師，所以才拜託亞東醫院幫忙做篩檢，並在兩天就完成6000人，還是要代表台北市政府感謝亞東醫院，在疫情最緊張時伸出援手，幫助台北市做大規模快篩。

柯文哲認為，環南市場已經完成疫苗施打14天，最近相關案例應該就可以降下來，而期間篩檢，也達到攔截隱形傳播鏈的效果，防止他們回到社區去傳染給其他人，防疫還是很艱難的工作，但不管怎樣還是謝謝他的老師、同事及學弟，在緊急時給北市幫忙。