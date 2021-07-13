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買到BNT！黃越綏：郭台銘恐成民進黨2024的嚴峻考驗

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
鴻海集團創辦人創辦人郭台銘（左）上月面見蔡英文總統後步出總統府。 本報系資料照
鴻海集團創辦人創辦人郭台銘（左）上月面見蔡英文總統後步出總統府。 本報系資料照

永齡基金會、台積電昨天宣布，合力捐購1000萬劑BNT疫苗作為國內防疫使用。前國策顧問黃越綏臉書表示，鴻海創辦人郭台銘若2024年總統大選還要捲土重來，恐怕會成為民進黨的嚴峻考驗。

黃越綏表示，永齡基金會與台積電這個義舉值得肯定和鼓勵，雖說企業是取之於社會回饋與社會，但為富不仁者比比皆是；如果郭台銘個人還有意願的話，無疑此舉可替他先取得2024年國民黨總統候選人的最高民調，屆時再能收編民眾黨等小黨，配合中共當局對在中國的數百萬台商施壓，則最後兩軍對決下，恐怕民進黨真的必須面對繼續執政的嚴峻考驗。

黃越綏在文中也批評了永齡基金會執行長劉宥彤，陪同郭台銘去晉見蔡英文總統時，居然是穿著丅恤和牛仔褲。黃說，也許因政黨立場而不屑與民進黨為伍，但蔡英文到底是國家元首，也是被國際推崇的傑出女性領導人，其他與會者包括其老闆的穿著均得宜，唯她例外，基於禮不可廢，雖然不必像英、日皇室般的傳統，也無須像中國、北韓等極權的制式，但至少也應遵循基本社交的禮儀標準，年輕世代並不代表可以隨心所欲或仗勢凌人，相對的人不自重何以更上一層樓。

民進黨 永齡基金會 郭台銘

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