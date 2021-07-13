取得BNT疫苗 孫大千：民進黨害台灣人民浪費8個月時間

台灣取得BNT疫苗，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，就是因為民進黨的意識形態和派系分贓，害的台灣人民平白浪費了８個月的時間才能夠取得BNT疫苗。

孫大千指出，民進黨的政治人物、綠色媒體和側翼名嘴長期以來污名化BNT疫苗，甚至公然散布謠言，告訴人民透過上海復星集團取得的BNT疫苗是由中國大陸代工製造的劣質品，或者是即將過期的瑕疵品。

今天，終於被證明這些都是謊言。上海復星集團只不過是BNT在華人地區的總代理，既沒有代工，也沒有分裝BNT疫苗，而所有採購的疫苗都是由德國原廠直送。

孫大千說，指揮中心在過去一年來不斷地暗示，疫苗採購破局是因為受到外部力量的干預，如果透過上海復星集團進行疫苗採購，可能會中了北京政府的圈套而矮化國格。今天，終於被證明這些都是鬼扯。當永齡和台積電透過商業模式從上海復星集團購得1000萬劑BNT疫苗時，台灣的利益並沒有被出賣，台灣的尊嚴也沒有被犧牲。中國大陸更沒有做出任何干涉阻擋的行為。

孫大千表示，如果去年不是因為民進黨內某一派系眼紅疫苗採購的利益，想要分一杯羹，從中作梗，造成東洋疫苗採購破局，台灣人民早就可以買到3000萬劑的BNT疫苗，按照原本的合約草案，六月底以前可以到貨1600萬劑，台灣現在早就擁有群體免疫力，也不會在第一波本土疫情來襲時傷亡如此慘重。

更惡劣的是，在東洋採購破局之後，後續介入接手的業者開價竟然會飆升到每劑超過40美元，而在立法院遭受到質疑時，指揮中心卻反駁「眼睛從沒看過31、32美元這種價格」。今天，終於被證明這些都是唬爛。永齡和台積電在八個月後的採購價格根本與去年東洋的報價差距不大。如果這不算是弊案，到底什麼才是弊案？

孫大千說，所有曾經抹紅抹黑BNT疫苗、造謠栽贓上海復星、以及主導包庇疫苗採購弊案的相關人士，都是台灣的歷史罪人。舉頭三尺有神明，你們會得到報應的。