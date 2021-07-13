插隊疫苗究責 立委：指揮中心應交代

第二類疫苗優先接種類別「中央及地方政府防疫人員」是不是插隊疫苗？指揮中心應拿出數據、給國人一個交代。時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭透過記者會質疑，第二類預估人數一再膨脹，且有多起特權事件都因此而起，指揮中心應及時更新相關統計數據，以及相關決策原則。

第二類人數一再膨脹

王婉諭指出，就指揮中心所公布的第二類「中央及地方政府防疫人員」預估人數來看，從 2 月 8 日的 9 萬人、6 月 9 日的 13.9 萬人、6 月 20 日的 16.6 萬人一路增加至 7 月 8 日行政院記者會說明疫苗涵蓋率時的 19.7 萬人，數量多了兩倍不止。

對於第二類的人數持續膨脹，王婉諭認為，指揮中心應明確解釋此番人數增長究竟是預估失準，還是有其他因素導致人數增加，並公布造冊原則，不要讓第二類疫苗接種優先群成為「解壓縮式的特權疫苗」。

民眾有「疫苗相對剝奪感」

此外，陳椒華強調，除了疫苗預估的人數在原因不明的情況下持續膨脹，過去的數起特權疫苗事件，如南檢檢察長、桃檢檢察長插隊接種事件，都是「地方自行認定符合第二類資格」所致，顯見第二類認定出了嚴重問題，層出不窮的特權疫苗也使民眾產生「疫苗相對剝奪感」。

日前指揮中心指揮官陳時中在立院審理防疫預算時提到，「第二類接種資格無法查核」，陳椒華質疑，這是否也代表，指揮中心在面對違規施打亂象時，連名單都無法查核，更遑論追究法律責任？指揮中心應針對相關問題提供民眾完整說明。

疫苗統計須即時

邱顯智進一步指出，指揮中心目前每週公佈一次個類別疫苗接種優先群的接種狀況，但 7 月 12 日並未上傳更新資料，且 7 月 5 日的資料中，第二類的總人次就已經超過 22 萬人，比指揮中心 6 月 20 日提供的預估數量多出了整整 6 萬多。

對於疫苗預估與實際施打數的嚴重落差，邱顯智認為，指揮中心應該對國人清楚交代，多達 6 萬的落差從何而來，且接種統計要每日更新，讓社會大眾即時知道資訊。

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