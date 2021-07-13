謝志偉稱斡旋BNT疫苗受政治干擾 綠委嘆：這是什麼世界

鴻海、台積電買到一千萬劑BNT疫苗，駐德代表謝志偉今天在臉書揭露這1年促成BNT疫苗過程，提到供貨的時序，讓民進黨立委管碧玲表示「沒有政治干擾，台灣已經交貨500萬劑BNT疫苗。如果沒有政治干擾，啊！這是什麼世界！」

管碧玲在臉書指出，努力買疫苗，供貨的時間序都規畫好了，她引述謝志偉內文「共五百萬劑疫苗。三月供應60萬劑，四月一百萬劑，五月一百萬劑，六月一百萬劑，最後，七月一百四十萬劑。」

管碧玲說，最後台灣簽好字的約，被擋死了，背後就是中國，這樣的團隊、這樣的事實，卻排山倒海的被凌辱。「這是什麼世界？」

管碧玲指出，紅軍拼命打認知戰，藍軍、白軍拼命推波助瀾，這個團隊就這樣一面滴血一面揮劍，和病毒作戰，這麼忍辱負重，如果不是謝志偉大使揭露這些細節，有誰知道當初是連供貨的時間序都規畫、好了。

管碧玲說，希望謝志偉的說明，可以讓搞鬥爭的人清醒，也讓我們感謝在遙遠的前線奮戰的謝大使，他告訴德人，有關「大中華地區」的概念，尤其在老共一千多枚飛彈對著台灣，戰機、戰艦不時來威脅台灣人生命的情況下，用在攸關生命的疫苗採購上，實在非常荒謬。可以想像他的奔走與他的辛苦。

謝志偉也在臉書表示，最想親自感謝的是一位從頭到尾未曾謀面的疾管署裡負責和BNT就疫苗採購合約聯繫的女性公務員Yuchen。

民進黨立委許智傑說，現在的公務員真的難為，有功無賞，打破要賠，公務員是政府穩定的基礎，是為民服務的無名英雄，這次鴻海及台積電採購BNT，就是一個明顯的例子，我們除了感謝鴻海台積電以及各方的協助之外，特別要謝謝默默付出的公務員。