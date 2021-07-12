【重磅快評】郭董買到BNT疫苗 蔡政府收割大隊傾巢而出

折騰了一個多月，鴻海創辦人郭台銘終於買到BNT疫苗，為飽受疫情所苦的台灣民眾帶來振奮人心的消息。不過，外界也看到，過去一路擋疫苗的府院黨今天輪流上演收割大戲，強調因為有政府的努力，才能促成這次交易案，意思是別忘了感謝政府德政。但蔡政府愈是自我誇耀，就愈顯得過去阻擋疫苗有多可惡，真以為人民又瞎又聾嗎？

昨天傳出鴻海與台積電與上海復星完成簽約，今天一早民進黨團就出來開記者會，綠委強調「政府民間合作 BNT才能突破」，強調政府非常努力、各方面協助才能突破限制。行政院發言人羅秉成隨後也舉行記者會，更是一再強調，從短短半個月就能促成這起交易案，證明政府不可能阻擋BNT疫苗採購，還說疫苗賣給私人企業是絕無僅有，只有民間力量「老實說辦不到」，還是要靠政府協助。

問題是，疫苗的採購權本來就是在政府身上，如果政府買得到，大家當然樂見政府出面，是誰搞得要由民間企業出面購買這種絕無僅有的事，還不就是政府沒效率、沒本事，或是沒真的想買。結果把這個因為政府阻撓，讓民間企業不得不出面救援的局面，說成政府的恩德，攬功的功力也真是令人瞠目結舌。

接著，蔡英文也貼出臉書，開宗明義不是感謝鴻海跟台積電，而是「持續爭取更多疫苗，是這段時間我最優先的工作，謝謝各方的努力！」擺在第一個的是「我」蔡英文，擺在最後面的是鴻海。但大家不會忘記，郭台銘5月23日就對外表示要捐贈疫苗，6月1日就備妥文件送進衛福部，中間半個多月，沒消沒息。逼急了，郭台銘在6月18日喊話，希望跟蔡英文見面，永齡基金會更表示，「政府到底需不需要我們，如果不用幫忙，希望能直說」，當天蔡英文才拉了台積電與郭台銘見面。

蔡政府沒有再卡郭台銘買疫苗，不是因為良心發現，是因為擋不住才不敢擋，民意逼得他們必須盡速買到疫苗，否則就快被民怨吞沒。

羅秉成今天在記者會上花了很長時間解釋政府並沒有拖延，還說：「如果要拖，昨天晚上（文件）送來的時間是九點半，合理的時間給個兩、三天，好好審閱沒有問題吧。如果想擋，找個機會、借個題目，挑挑裡面的問題、毛病，說你的文件不齊備，內容還需要補正，弄個一、兩個禮拜，沒有問題吧。」這情節聽來好熟悉，說的不就是之前的衛福部長陳時中嗎？怎麼把政府卡疫苗的劇本一五一十都說了？

「白蛇傳」裡的白蛇白素貞，夜裡四處去放毒，全村陷入恐慌，白天再由許仙帶著解藥進城，村民中毒後就去跟許仙買解藥，還視許仙夫婦是為救命恩人，「放毒的是她，解毒的也是她，他們拿錢給她賺，還要感謝她。」這是閣揆蘇貞昌過去在黨外時期很喜歡用來嘲諷國民黨解嚴的橋段，時換星移，說的也不正是現代「疫苗傳」裡蔡政府的角色嗎？