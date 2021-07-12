快訊

新北台64線傳拖板車「從高架橋墜落地面 」 駕駛被拋出車外生命垂危

中職／破紀錄157人投入選秀 高達120人落選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

APEC線上會議本周登場 總統府：領袖代表人選規畫中

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
APEC今年主辦國紐西蘭宣布將在7月16日召開線上非正式領袖會議。 美聯社
APEC今年主辦國紐西蘭宣布將在7月16日召開線上非正式領袖會議。 美聯社

紐西蘭總理阿爾登今天宣布，將緊急召開一場亞太經濟合作會議（APEC）領袖線上會議， 討論亞洲及太平洋地區因應新冠肺炎及其經濟衝擊。總統府發言人張惇涵表示，APEC今年主辦國紐西蘭宣布將在7月16日召開線上非正式領袖會議，我國APEC領袖代表人選已在規畫當中，一旦APEC代表確定，總統府會正式對外說明。

蔡英文總統上任之後，2016及2017年由親民黨主席宋楚瑜擔任領袖代表，2018至2020年由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，去年張忠謀第三度接受蔡總統邀請出任領袖代表，蔡總統交付兩項任務，包括宣示台灣願意在全球防疫上做更多貢獻、鞏固在全球供應鏈關鍵地位等，包括持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定，協助台灣企業進行多元全球布局。

APEC 總統府發言人 紐西蘭

延伸閱讀

網媒指賴清德蘇貞昌卡郭台銘買疫苗 府：充滿臆測嚴重不實

APEC擬開緊急峰會討論疫情 府：正規劃領袖代表

台積電採購疫苗有譜 「張忠謀政治學」巧妙平衡美、中關係

總統府：沒打勸退電話 未阻擾洽購捐贈疫苗

相關新聞

AIT首位女性處長孫曉雅 晚間抵台履新

美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）12日晚間搭機抵台，將接替酈英傑（Brent Christe...

APEC線上會議本周登場 總統府：領袖代表人選規畫中

紐西蘭總理阿爾登今天宣布，將緊急召開一場亞太經濟合作會議（APEC）領袖線上會議， 討論亞洲及太平洋地區因應新冠肺炎及其...

鄭文燦批Garmin疫調 黃珊珊嗆：萬華疫情不會怪諾富特

新北市長侯友宜昨日指受到北市醫院感染波及，造成新北累積6人染疫，桃園市長鄭文燦也批北市處理Garmin員工疫調錯誤，基隆...

網媒指賴清德蘇貞昌卡郭台銘買疫苗 府：充滿臆測嚴重不實

「上報」報導鴻海創辦人郭台銘為疫苗隱忍綠營「射暗箭」杯葛，內容稱「民進黨派系有不同意見」背後的「始作俑者」為副總統賴清德...

柯文哲稱同志團體也是問題挨轟 北市：無汙名化或歧視

台北市長柯文哲今天防疫記者會中，提及「廣義家戶感染」時，提及聚在一起打麻將是一個問題，同志團體也是一個問題，分租套房也是...

酈英傑離台前向賴清德辭行 送陳偉殷、王建民簽名球

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑即將離任，今天至總統府向副總統賴清德辭行。賴清德感謝酈英傑任內增進台美關係的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。