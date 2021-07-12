APEC線上會議本周登場 總統府：領袖代表人選規畫中

紐西蘭總理阿爾登今天宣布，將緊急召開一場亞太經濟合作會議（APEC）領袖線上會議， 討論亞洲及太平洋地區因應新冠肺炎及其經濟衝擊。總統府發言人張惇涵表示，APEC今年主辦國紐西蘭宣布將在7月16日召開線上非正式領袖會議，我國APEC領袖代表人選已在規畫當中，一旦APEC代表確定，總統府會正式對外說明。

蔡英文總統上任之後，2016及2017年由親民黨主席宋楚瑜擔任領袖代表，2018至2020年由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，去年張忠謀第三度接受蔡總統邀請出任領袖代表，蔡總統交付兩項任務，包括宣示台灣願意在全球防疫上做更多貢獻、鞏固在全球供應鏈關鍵地位等，包括持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定，協助台灣企業進行多元全球布局。