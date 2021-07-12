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網媒指賴清德蘇貞昌卡郭台銘買疫苗 府：充滿臆測嚴重不實

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片

「上報」報導鴻海創辦人郭台銘疫苗隱忍綠營「射暗箭」杯葛，內容稱「民進黨派系有不同意見」背後的「始作俑者」為副總統賴清德系統及行政院長蘇貞昌系統人馬等內容，總統府發言人張惇涵表示，相關內容從未向總統府求證，充滿臆測且嚴重不實，總統府表達嚴正抗議，並要求更正。

張惇涵表示，在6月18日蔡總統與郭台銘及台積電董事長劉德音的會面中，蔡總統就已經有向郭台銘當面表達，所謂「民進黨派系有不同意見」的說法，完全是不實謠言。實際上，賴清德並未介入此案，對政府民間合作，共同爭取疫苗始終樂觀其成，絕不可能有所謂的刻意放話爆料。這種未經查證的報導，總統府呼籲相關媒體於報導前應妥為查證，也期盼社會各界勿以訛傳訛，避免傳遞錯假訊息。

張惇涵表示，在蘇貞昌統籌指示之下，行政團隊由政務委員羅秉成偕同中央流行疫情指揮中心，密集與台積電、鴻海（永齡基金會）兩間企業商議，透過公私協力，可說是日以繼夜的努力，才能取得今日簽署採購及捐贈兩項契約的關鍵進展。行政院團隊所付出的努力，相信有參與過程的兩間企業代表，應有深刻感受。

張惇涵表示，6月18日當天，總統府即公開說明，在計畫推動過程中，許多的不實謠言，造成許多不必要的誤會，也對當事人有所傷害。直至今日，企業洽購疫苗捐贈案有進展，政府感謝各方的努力，各種不實傳言也可以到此為止。

總統府發言人 張惇涵 疫苗 郭台銘 賴清德 蘇貞昌

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