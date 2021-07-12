AIT首位女性處長孫曉雅 晚間抵台履新

美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）12日晚間搭機抵台，將接替酈英傑（Brent Christensen）成為美國在台協會（AIT）新任台北辦事處處長。

孫曉雅一行搭乘美國聯合航空公司UA-871班機，12日晚間6時36分抵達桃園機場，孫曉雅自己拉著隨身行李下機，所戴的口罩上印有「HELLO TAIWAN」彩色字樣，我國外交部官員及AIT工作人員在空橋門口迎接。

衛福部疾管署禮遇孫曉雅等人，安排到疾管署機場辦公室內單獨執行PCR採檢工作，未與一般入境旅客採檢程序混流。孫曉雅等人經由公務門特別禮遇，直接坐上等候的車輛離開機場。