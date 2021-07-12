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AIT首位女性處長孫曉雅 晚間抵台履新

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk、如圖），12日晚間6時36分搭乘美國聯合航空公司班機抵達桃園機場，登上座車後孫曉雅隔著窗戶向接機人員致意。記者陳嘉寧／攝影
美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk、如圖），12日晚間6時36分搭乘美國聯合航空公司班機抵達桃園機場，登上座車後孫曉雅隔著窗戶向接機人員致意。記者陳嘉寧／攝影

美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）12日晚間搭機抵台，將接替酈英傑（Brent Christensen）成為美國在台協會（AIT）新任台北辦事處處長。

孫曉雅一行搭乘美國聯合航空公司UA-871班機，12日晚間6時36分抵達桃園機場，孫曉雅自己拉著隨身行李下機，所戴的口罩上印有「HELLO TAIWAN」彩色字樣，我國外交部官員及AIT工作人員在空橋門口迎接。

衛福部疾管署禮遇孫曉雅等人，安排到疾管署機場辦公室內單獨執行PCR採檢工作，未與一般入境旅客採檢程序混流。孫曉雅等人經由公務門特別禮遇，直接坐上等候的車輛離開機場。

孫曉雅為第15任AIT台北辦事處處長，也是首位女性處長。畢業於喬治城大學外交學院，精通中文及土耳其語，1991年進入美國國務院服務，隨後首次外派就是派駐AIT台北辦事處，也曾擔任美國駐北京大使館經濟參贊。

美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk、圖右），12日晚間6時36分搭乘美國聯合航空公司班機抵達桃園機場。衛福部疾管署特別禮遇安排她到疾管署辦公室執行PCR採檢，未與一般旅客採檢混流。記者陳嘉寧／攝影
美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk、圖右），12日晚間6時36分搭乘美國聯合航空公司班機抵達桃園機場。衛福部疾管署特別禮遇安排她到疾管署辦公室執行PCR採檢，未與一般旅客採檢混流。記者陳嘉寧／攝影
美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk、圖中），12日晚間6時36分搭乘美國聯合航空公司班機抵達桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk、圖中），12日晚間6時36分搭乘美國聯合航空公司班機抵達桃園機場。記者陳嘉寧／攝影

孫曉雅 桃園機場 AIT

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