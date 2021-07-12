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中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

酈英傑離台前向賴清德辭行 送陳偉殷、王建民簽名球

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（左）即將離任，今天在總統府向副總統賴清德辭行，酈英傑還送上旅美投手陳偉殷及王建民的簽名球。圖／總統府提供
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（左）即將離任，今天在總統府向副總統賴清德辭行，酈英傑還送上旅美投手陳偉殷及王建民的簽名球。圖／總統府提供

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑即將離任，今天至總統府向副總統賴清德辭行。賴清德感謝酈英傑任內增進台美關係的重大貢獻，並希望未來持續關心、支持台灣。賴清德也送上來自台南的手工檜木鋼筆，酈英傑則回贈陳偉殷及王建民的親筆簽名球。

賴清德致詞時表示，感謝酈英傑在離台前夕、最忙碌的時刻，安排時間辭行，讓他內心非常感動及溫暖，也感謝酈英傑的友誼及3年任內對台美關係增進的重大貢獻。

賴清德說，大家都知道酈英傑與台灣的緣分，對台灣相當瞭解，不僅對台灣的政治、經濟、社會等都有相當掌握外，也深入基層到各個縣市及巷弄間，瞭解台灣民情、品嚐庶民美食。

賴清德提到，5月中疫情進入台灣社區，在急需疫苗的時候，酈英傑協助爭取250萬劑疫苗，對台灣幫助非常大。從酈英傑的言談之中，可以感受到對台灣的感情，如同酈英傑給台灣人民的道別信中提到「每當我想到台灣及整體美台關係，我總會想到希望、光明和成長」。

賴清德表示，酈英傑在台灣3年任內建樹也最多，不僅協助「台灣旅行法」及「台北法案」等法案通過，「貿易暨投資架構協定（TIFA）」會談也重啟。酈英傑就任時曾提出四個增進的目標，包括增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色及增進美台人民的關係等。3年後的今天來看，酈英傑一一完成了當初的目標，是台灣的「真朋友」，而台美關係也有「真進展」。因此，除了蔡英文總統特別頒授的「大綬景星勳章」以及外交部頒贈「特種外交獎章」，再次代表政府及台灣人民表達誠摯的謝意。

賴清德指出，台美有共同的價值，包括對民主、自由、人權的深信不疑，對智慧財產權、自由貿易的堅定不移，並共同合作協助國際社會解決種種問題。包括臺美共同成立「全球合作暨訓練架構（GCTF）」以及「印太民主治理諮商（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation）」機制，讓彼此有機會在國際社會上呈現良善的力量。

最後，賴清德祝福酈英傑一路平安，他說，雖然有一句俗話說「天下無不散的宴席」，但想到未來會有好一段時間無法見面，內心總會有些不捨。期待酈英傑未來能夠再回來台灣看看，一如酈英傑所說：「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我」，希望酈英傑能夠持續關心、支持台灣，相信台灣人民也都會感念酈英傑對台灣的幫忙。

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