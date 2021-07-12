林右昌「想當北市長想瘋了？」 柯文哲：笑一笑就好

台北市連日因疫調問題與桃園市、基隆市府隔空喊話，前立委孫大千批基隆市長林右昌三不五時對台北市比手畫腳，「難道是想台北市長想瘋了嗎？」針對其中政治算計，台北市長柯文哲僅說，「大家也曉得，笑一笑就好」。

柯文哲表示，從統計數字來看，每天從新北市進入台北市的人數，不管是上班還是就學，約有80萬人，基隆市則有7萬多人，因為是首都生活圈，因此人流都混在一起，感染源不管是居住地、工作地還是活動區域也都混在一起。

柯文哲指出，之前就已告知中央以居住地為主的疫調系統，面對跨縣市活動的人會有問題，但系統已用了幾十年，突然發現有問題，要修改也不是一兩天的事情。目前雙北針對跨縣市疫調資訊是由北市聯合醫院副總院長璩大成來聯繫、交換情報，但這終究不是正式官方管道。

針對林右昌屢屢批評北市防疫做法，是否有政治目的，柯文哲笑說，大家也曉得，笑一笑就好。