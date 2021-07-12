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疫後選民重組 民調：中間選民大增

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
民意調查基金會公佈最新民調。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
民意調查基金會公佈最新民調。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

民進黨失民心，近半民眾向中間移動，成為理性的中間選民！台灣民意基金會六月的政黨認同調查發現，民進黨支持者較三月流失近300萬人，整體的中間選民數則暴增12個百分點，宛如一場「新造山運動」，可見兩大黨沒能彙整民意，而選民在疫情當前的生死關頭，變得更加理性。

政黨傾向趨於中性

基金會發表三個月一次的「台灣人的政黨認同 」調查結果，詢問受訪民眾較認同國民黨還是民進黨的執政理念與主張，發現僅8.7%非常接近民進黨，19.5%還算接近民進黨，15.5%還算接近國民黨，3.4%非常接近國民黨，48.2%中性，綠營的支持者數約為藍營支持者數的1.49倍。

對於此一結果，基金會進一步與3月（疫情前）調查時得到的結果進行比較發現，民進黨認同者銳減15個百分點（近300萬人），可說是「墜崖式垂直崩落」，但藍營認同者幾乎沒有任何增減，中性選民則飆升12個百分點、達到48.2%，創下2018 年7月以來的最高紀錄 。

關於選民解組，基金會解釋，此一現象出現時，通常代表主要政黨（藍、綠）失敗、政黨政治失靈，兩大黨失去代表和整合民意的功能，絕大多數人民對兩大黨強烈失望和不滿，也意味著當前由兩大黨與數小黨所組成的台灣政黨體系可能面臨新一波重組的壓力。

疫情為引爆點

對於短期造成此一巨變的可能原因，基金會推測，最重要的因素在於民眾對於五月疫情爆發產生對執政黨的強烈不滿情緒，包括大量確診者與死者出現、三級警戒嚴重影響人民生活、疫苗短缺造成不安心理、國產疫苗備受質疑、疫苗採購資訊不完整等面向。

除疫情之外，基金會表示，五月兩次無預警全國停電、民進黨黑道入黨風波、四項公投中萊豬與核電等議題也是導致社會開始對執政黨感到反感的原因，尤其去年八月底總統蔡英文宣佈開放美國萊豬進口以後，社會不滿已開始累積，而疫情爆發則成為民意變動的引爆點。

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