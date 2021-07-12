快訊

購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

6都警察局長人事發布 楊源明接北市、蔡蒼柏接台中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國產疫苗月底審查EUA 立委爆食藥署連2次拒出席公聽會

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華臉書直播
時代力量立委陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華臉書直播

國產疫苗最快月底進行緊急授權(EUA)審查，但時代力量立委陳椒華今舉行記者會表示，衛福部至今未公告說明執行細節，食藥署更連2次拒絕出席公聽會討論是否符合國際審查標準，「到底是食藥署不來？還是沒有訂定符合國際標準的EUA審查標準？」

陳椒華指出，7月5日召開公聽會，邀請學者專家討論符合國際審查標準的「國產疫苗」緊急授權審查標準，不料主責的食藥署不參加，還回應要她看新聞稿，而改期今天舉辦公聽會後，食藥署仍不出席，只寄來參考資料，「不僅藐視國會監督職權，國產疫苗若欠缺符合國際標準的EUA審查標準，更是將置國人健康於風險之中」。

陳椒華表示，以公開、科學的標準審查才能降低疫苗的風險，若國產疫苗在衛服部不明不白的審查方式下通過，萬一日後發生相關風險，衛服部也無力承擔、負責，「呼籲衛服部及食藥署出面針對審查相關資訊，做詳實的說明」。

身為藥師的時代力量發言人、台中黨部副執行長吳佩芸表示，要民眾對國產疫苗接受度高、且願意快速前往接種，解除民眾疑慮將是很重要的關鍵，雖時力已多次要求衛福部公開審查基準的相關會議紀錄等資訊，但卻得到衛福部一次次的漠視，「若國產疫苗在審查面無法讓國人安心，面對疫情接下來的衝擊，國人可能也會逐漸失去信心」。

彰化縣醫療界聯盟前理事長蔡志宏醫師表示，希望要有公信力的審查制度，並與國際接軌，疫苗審查也要資訊公開，迴避利益衝突；他也提出質疑，國產疫苗療效僅以AZ為標準，售價卻是AZ疫苗的5倍以上，國際提高對疫苗的療效要求下，台灣卻仍舊寛鬆。

時代力量屏東縣黨部主委詹智鈞醫師說，EUA不能取代真正的審查，若緊急狀況消失，EUA隨即失效，台灣的主管機關衛福部應明確告知民眾這點。在EUA審查過程中，也必須仔細評估應該詳列說明的適應症、禁忌症、可能存在的風險、發生任何副作用時建議的處理方式、不良事件通報程序及相關補償機制等。

AZ疫苗 時代力量 食藥署

延伸閱讀

微解封明上路 時力：有政府會作圖導致更大混亂

台南在地企業捐贈實驗室抗菌面罩 時力轉贈攤商、弱勢

民團憂國防部龍山營區工程毀千棵大樹 立委籲暫緩施工

露營地違法亂象多 陳椒華批觀光局修法草率

相關新聞

微解封僅大龍峒保安宮申請 全台各大寺廟參拜仍保守

全國三級警戒延長至7月26日，但從明天開始，只要遵守防疫指引，宗教場所可有條件微解封，不過，全台大多數寺廟因考量人流管控...

國產疫苗月底審查EUA 立委爆食藥署連2次拒出席公聽會

國產疫苗最快月底進行緊急授權(EUA)審查，但時代力量立委陳椒華今舉行記者會表示，衛福部至今未公告說明執行細節，食藥署更...

【今日精摘】慈濟買疫苗將循台積、鴻海模式／台積電3員工確診

•台積電與鴻海永齡今皆發布重訊，將各捐贈500萬劑BNT疫苗。至於慈濟基金會採購進度，行政院發言人羅秉成今天表示，將循台積電、鴻海模式接續辦理，預期應可縮短完成慈濟專案的目標。慈濟基金會申請購捐500萬劑德國ＢＮＴ原廠疫苗，11日宣布已與政府簽署完成必要法律文件，將迅速完成後續採購及捐贈疫苗流程。

高層：美、日捐台疫苗 中國政府轉向「不卡台灣」

台積電及鴻海（永齡基金會）今天宣布已順利與代理商上海復星完成合約簽署，各完成500萬劑德製BNT疫苗捐給我國政府。黨政高...

郭台銘買到疫苗綠側翼帶風向？ 柯文哲：不想噴口水

台積電、鴻海及永齡基金會買到1000萬劑疫苗，不過有綠營側翼開始帶風向，表示這是「官民合作，政府做很多事。」「每劑31美...

交通部提太魯閣七改善 立委憂淪兩頭空

針對交通部要將原應屬於台鐵的部分鐵道新建工程交給鐵道局監管，藉此加強鐵道建設功能一事，國民黨立委洪孟楷認為，「部分」一詞太過籠統，台鐵局、鐵路局遇到新建工程恐將互相推託工作。時代力量立委邱顯智也擔憂，鐵道局同時負責建設與監督工作，恐怕兩件事都做不好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。