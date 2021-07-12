國產疫苗月底審查EUA 立委爆食藥署連2次拒出席公聽會

國產疫苗最快月底進行緊急授權(EUA)審查，但時代力量立委陳椒華今舉行記者會表示，衛福部至今未公告說明執行細節，食藥署更連2次拒絕出席公聽會討論是否符合國際審查標準，「到底是食藥署不來？還是沒有訂定符合國際標準的EUA審查標準？」

陳椒華指出，7月5日召開公聽會，邀請學者專家討論符合國際審查標準的「國產疫苗」緊急授權審查標準，不料主責的食藥署不參加，還回應要她看新聞稿，而改期今天舉辦公聽會後，食藥署仍不出席，只寄來參考資料，「不僅藐視國會監督職權，國產疫苗若欠缺符合國際標準的EUA審查標準，更是將置國人健康於風險之中」。

陳椒華表示，以公開、科學的標準審查才能降低疫苗的風險，若國產疫苗在衛服部不明不白的審查方式下通過，萬一日後發生相關風險，衛服部也無力承擔、負責，「呼籲衛服部及食藥署出面針對審查相關資訊，做詳實的說明」。

身為藥師的時代力量發言人、台中黨部副執行長吳佩芸表示，要民眾對國產疫苗接受度高、且願意快速前往接種，解除民眾疑慮將是很重要的關鍵，雖時力已多次要求衛福部公開審查基準的相關會議紀錄等資訊，但卻得到衛福部一次次的漠視，「若國產疫苗在審查面無法讓國人安心，面對疫情接下來的衝擊，國人可能也會逐漸失去信心」。

彰化縣醫療界聯盟前理事長蔡志宏醫師表示，希望要有公信力的審查制度，並與國際接軌，疫苗審查也要資訊公開，迴避利益衝突；他也提出質疑，國產疫苗療效僅以AZ為標準，售價卻是AZ疫苗的5倍以上，國際提高對疫苗的療效要求下，台灣卻仍舊寛鬆。

時代力量屏東縣黨部主委詹智鈞醫師說，EUA不能取代真正的審查，若緊急狀況消失，EUA隨即失效，台灣的主管機關衛福部應明確告知民眾這點。在EUA審查過程中，也必須仔細評估應該詳列說明的適應症、禁忌症、可能存在的風險、發生任何副作用時建議的處理方式、不良事件通報程序及相關補償機制等。