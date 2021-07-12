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購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

高層：美、日捐台疫苗 中國政府轉向「不卡台灣」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

台積電及鴻海（永齡基金會）今天宣布已順利與代理商上海復星完成合約簽署，各完成500萬劑德製BNT疫苗捐給我國政府。黨政高層透露，讓中國政府轉向「不卡台灣」，甚至急於退讓的真正原因，在於美國、日本及時向台灣奧援大規模的疫苗。

黨政高層說，衛福部長陳時中曾說，當初指揮中心與BNT洽購案最後無疾而終，是有「合約以外的因素」。美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也曾公開表示，台灣取得疫苗的途徑被截斷（cut off）。另包括即將離任的德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）也曾公開表示，台灣購買疫苗的過程因某種程度的孤立遇阻，德政府盼疫苗交易不受政治外力干擾，因此聯繫德國疫苗廠BNT，表明支持台灣獲取必要疫苗的重要性，請BNT盡力與台灣政府達成協議。

黨政高層指出，BNT疫苗採購案遭遇多波折，需要動用到台、德兩國政府，台灣最有影響力的台積電、鴻海兩間企業及信眾遍及全球的慈濟基金會，才能取得突破，這過程中，有沒有中國的政治力干擾，不言可喻。

黨政高層也透露，去年起我方採購疫苗過程中，中國政府的計畫是「以疫謀亂」，與在野黨及部分媒體協力，趁台灣疫情爆發時重擊民進黨政府，以「我要疫苗」加上「購買BNT」再加上「無法迴避上海復星」的操作，醞釀中國解救台灣疫苗缺乏的政治效應。

黨政高層說，表面上，中國方面的操作有所斬獲，民進黨政府也因疫情而受到衝擊，但是，讓中國政府卻意識到操作成效不符預期，這從「央視」節目「海峽兩岸」直接批評「戰力不足，疫情凸顯國民黨困境」即可觀察得知；而實際上，國民黨也並沒有因為民進黨政府深陷疫情，而獲得任何支持度。

黨政高層說，實際上，讓中國政府轉向「不卡台灣」，甚至急於退讓的真正原因，在於美國、日本及時向台灣奧援大規模的疫苗，截至目前為止，美日援助台灣的疫苗已經超過487萬劑，民主國家對台灣的「即刻救援」給中國產生極大壓力，中國此時若不願放手，反而證明是中國在阻饒台灣購買疫苗。

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