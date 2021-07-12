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購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

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郭台銘買到疫苗綠側翼帶風向？ 柯文哲：不想噴口水

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲說，關於疫苗的事情，到現在為止紛紛擾擾，幕後到底怎麼一回事？「我不知道，我也不想知道，事實上，我也不用知道」。圖／引用直播
台北市長柯文哲說，關於疫苗的事情，到現在為止紛紛擾擾，幕後到底怎麼一回事？「我不知道，我也不想知道，事實上，我也不用知道」。圖／引用直播

台積電、鴻海及永齡基金會買到1000萬劑疫苗，不過有綠營側翼開始帶風向，表示這是「官民合作，政府做很多事。」「每劑31美元？比歐美貴，中共海削我們一筆！太可惡了！」對此，台北市長柯文哲說，關於疫苗的事情，到現在為止紛紛擾擾，幕後到底怎麼一回事？「我不知道，我也不想知道，事實上，我也不用知道」。

柯說，對老百姓來講，就是疫苗早點下來，大家可以早一點打一點，讓民眾早一點恢復正常生活，這是所有人期望，這個時候，他不想去加入這種噴口水行列，就快讓疫苗進來，事情解決就好。

柯文哲說，不管是買不到疫苗、或國產疫苗，到現在為止紛紛擾擾，對他來講，幕後到底怎麼一回事？他不想知道，也不用知道，所有人的期望，就是疫苗趕快來，他不想去加入這種噴口水行列，就快讓疫苗進來，事情解決就好。

至於未來BNT疫苗若進來，該優先給學生，或先給勞工施打？柯文哲說，目前BNT疫苗的臨床三期試驗，是唯一可以施打12歲至18歲，對於該誰優先？柯說，第一，什麼時候進來不知道？進來前面打過沒也不知道，所以還是讓政府決定順序。

疫苗 柯文哲 BNT

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