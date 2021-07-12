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交通部提太魯閣七改善 立委憂淪兩頭空

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
台鐵太魯閣號。圖／聯合報系資料照
台鐵太魯閣號。圖／聯合報系資料照

針對交通部要將原應屬於台鐵的部分鐵道新建工程交給鐵道局監管，藉此加強鐵道建設功能一事，國民黨立委洪孟楷認為，「部分」一詞太過籠統，台鐵局、鐵路局遇到新建工程恐將互相推託工作。時代力量立委邱顯智也擔憂，鐵道局同時負責建設與監督工作，恐怕兩件事都做不好。

太魯閣百日提七措施

4月2日發生太魯閣號出軌事件，交通部於事件百日當天發布新聞稿，提出七項改善措施，其中包括204件臺鐵臨軌工程全面停工檢視、部分台鐵新建工程交由鐵道局辦理、工地安全交由台鐵辦理，以及110年底完成10處、111年底前完成15處邊坡防護工程改善等。

工程交鐵道局堪憂

在改善工程預定時程方面，交通部希望在111年底前完成全台風險邊坡防護工程。但洪孟楷認為，25處風險路段須花一年多的時間整建，期間的鐵路行車安全性堪憂，希望交通部能在嚴格的標準下加速完成；邱顯智則強調，改善工程務要求穩，而非一昧求快，目前的改善時程尚可接受。

對於交通部提出的七項改善措施，洪孟楷憂心表示，「臺鐵新建工程『部分』改由鐵道局辦理」一項，並未明確定義「哪些工程要由鐵道局辦理」，恐使兩單位互相推託不好做、預算不夠、困難度較高的工程，此一情況對兩個單位都不是好事，且最大的問題還是要確保負責的單位能依照規定進行嚴格的監督與驗收。

但鐵道局原是鐵路相關工程的監督單位，邱顯智進一步指出，鐵道局在原有的監督工作上就有不小的問題，出包事件層出不窮，現在又將工程交給鐵道局，可說是「非常荒謬的安排」，恐怕會導致球員兼裁判的局面，且鐵道局可能落得工程、監督都做不好，最終落得兩頭空的窘境。

工程應扎實為上

洪孟楷也說，交通部承諾在「110年底完成10處，111年底前完成15處」的邊坡改善工作，但換言之，「是不是意味著到明年年底前，這25處都還是危險地段？」認為此一時程與民意期待尚有落差，希望能夠加速完成工程，且應以最嚴格的標準進行安全性檢視。

邱顯智則認為，交通部提出的改善時程尚可接受，但在工程期間尚有天氣（颱風季等）、疫情等不確定因素，在改善工程方面，交通部與鐵道局應該務求工程扎實，不要為了趕時程而敷衍了事，否則恐怕會造成更嚴重的災害。

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鐵道 邱顯智 洪孟楷

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