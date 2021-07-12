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登記打疫苗六成要莫德納 指揮中心：AZ有增加13萬人

【7/12確診地圖】本土+23 疫情趨緩 陳時中：連三周Rt小於1

BNT一劑30美元 陳時中：以前眼睛無法看到現在價格

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心7月12日記者會出席。由左到右發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組組長羅一鈞。圖／擷取自指揮中心直播影片
中央流行疫情指揮中心7月12日記者會出席。由左到右發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組組長羅一鈞。圖／擷取自指揮中心直播影片

上海復星醫藥公司昨晚公告，復星實業分別與台積電、鴻海／永齡基金會及裕利醫藥簽訂銷售協議，將銷售共計1000萬劑BNT疫苗。而對於台積電和鴻海以一劑30美元價格購買，但指揮中心指揮官陳時中卻曾說「從沒看過31美元的BNT報價」，而否決當時東洋的議價。對此，陳時中今天表示，當時都沒有洽定最後價格，「我以前眼睛沒辦法看到現在的結果」，無法預先了解各種價格的變化。

陳時中表示，疫苗市場也是千變萬化，依據購買量不同而有不同的價格，未來可能也會有不同的價格。國際上都將價格列為保密，加上有很多時間上的不同，很難直接比較。

他說，大家對於簽約購買時程都很好奇，但整體程序還是要相關人員按部就班，一步一步做。

面對媒體提問，上海復星願意賣BNT予我國，是否會向對方說「謝謝」。陳時中說，「我們感謝所有進行的團體和個人」，這是一個健康的議題，大家一起努力。

至於是否會前往機場迎接BNT疫苗，陳時中說，有意願，但也要看時間是否能配合，「因為是意義很大的事情」。而施打速度上，登記意願可以看清楚，讓安排更精確，如果量夠但打的人不足，當然會往擴大可接種的方向快速進行。

陳時中 BNT 疫苗

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