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郭董買到疫苗 徐巧芯分享綠側翼風向：我笑死！

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員徐巧芯。本報資料照片
台北市議員徐巧芯。本報資料照片

台積電、鴻海及永齡基金會今天發出聯合新聞稿宣布，已順利完成合約簽署，各完成500萬劑BNT疫苗，預計最快9月底後，可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。台北市議員徐巧芯今天在臉書分享民進黨側翼帶風向的六大論點，徐表示「在他們崩潰、我笑死之前，一定要整理起來跟大家分享。」

徐巧芯說，有綠營側翼稱，能夠購買成功是「官民合作」，政府做了很多事！徐巧芯反駁，今天會需要官民合作，不就是一開始政府的疫苗採購政策出了問題，買太少到貨率也太低？政府本來就該做的事情，還要出來討稱讚？笑死。

另外，還有民進黨側翼指出，「買到BNT 最大輸家是北京，是習近平！」徐巧芯說，陳時中都已經說，這是一個單純「商業行為」，哪有誰輸誰贏的問題？能夠買到充足疫苗，最大贏家是台灣人民，這麼簡單的事，也要扯政治意識形態，笑死。

另外，還有綠營側翼稱郭董臉書上說「『大陸沒有下指導棋』，是在高級黑中共啦！」徐巧芯說，「你是跟他很熟？有確認過他的意思？郭董唯一說過有在阻撓疫苗過程的是「民進黨派系」，如果這麼聽他的，怎麼不去查查看之前是誰在擋疫苗？笑死。」

至於「買每劑31美元？比歐美貴，中共海削我們一筆！太可惡了！」的說法，徐巧芯說，「哈囉，羅秉成政委最大的『功勞』叫做要求BNT改標不能用『復必泰』，所以報載要多花錢」；再者這是民間捐贈，沒有花到納稅人的錢，你管他買多少？怎麼不說說國產疫苗貴得半死、也沒有國際認證，政府還用人民的錢下單？笑死。

對於還有綠營側翼說，郭台銘跟柯文哲聲量很高！國民黨完蛋了！徐巧芯說，討論疫苗什麼時候來，是人民能不能取得安全與維持健康，講難聽一點，就算國民黨倒了，只要台灣人能夠度過疫情也不會怎樣，會把政黨的利益放在民眾生命之前的，好像只有民進黨側翼？笑死！

另外，對於有側翼稱BNT不是什麼最好的疫苗！徐巧芯說，有國際認證，在世界大規模施打，可以給青少年施打，而且有望9、10月到貨，還不好？難道要現在這樣只能請友邦贈送才好？笑死。

徐巧芯說，總結一下，買到疫苗應該是天大的好事，把意識形態放在科學前面，不管什麼事，沒扯共產黨就渾身不舒服，真的好嗎？用一堆似是而非的假論述，去抹黑辛苦購買疫苗的人，真的好嗎？

疫苗 徐巧芯 民進黨

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