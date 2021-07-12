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藍綠黨失民眾信任 民眾黨「轉大人」

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
民眾黨未來是否成功「轉大人」，仍有待觀察。（柯文哲臉書）
民眾黨未來是否成功「轉大人」，仍有待觀察。（柯文哲臉書）

新一波民意重組將至，藍綠兩黨失去民眾信任，而民眾黨支持度竟「旱地拔蔥」大漲。台灣民意基金會六月民調顯示，過去一個內， 台灣民眾黨支持度大增 7.1%，且超過六成支持者已自覺與兩大黨區隔，已非過去與藍、綠重疊的鬆散政黨，認為是民眾黨「少年轉大人 」的跡象。

民眾黨將轉大人？

台灣民意基金會 2020 年 12 月調查顯示，台灣民眾黨擁有的全國 14.2% 支持者中，有 26.9%自認是民進黨認同者，35.5%自認是國民黨認同者，37.2% 自認是中性選民。但六月民調顯示，民眾黨現有的全國 15.6% 支持者中，只有 6.4%自認是民進 黨認同者，31.4%自認是國民黨認同者，61.4%自認是中性選民。

基金會認為，這是民眾黨「微妙且重要的質變」，顯示民眾黨從過去由橫跨藍綠及中性選民的鬆散政黨，現在開始出現了政黨的自我色彩，高達 61% 的支持者自覺和兩大黨有明顯區隔，這有點像是「少年轉大人」 的過程。

此外，基金會指出，本次調查顯示，民眾黨和國民黨的社會基礎開始有某種程度的重疊，與民進黨的重疊支持者關係則已經非常淡薄，但此一成長是情境刺激下的短期現象，還是政黨穩定成長的表現，仍有待觀察。

藍綠失去民眾信心

另一方面，基金會回顧國民黨過去的民意規模變動，指出國民黨經歷三階段的民意變動，一是太陽花學運導致的民意萎縮；二是前高雄市長韓國瑜趁蔡政府失利時崛起，民意大漲、揮軍總統大選；三是總統大選慘敗、國會大選失利，重回第一階段的慘淡支持度。

本次民調中，中間選民比例高達 48.2%，基金會認為，這很可能是民意重組的前兆，也代表著藍、綠兩大黨失去民意彙整能力，使民眾感到普遍的失望、不滿，且民進黨在三個月間的支持者規模經歷了「墜崖式垂直崩落 」，與國民黨第一階段的民意崩落相似。

但基金會指出，此波調查中，國民黨支持比例並未顯著變動，因此接下來國民黨將在民意重組中如何表現、是否將有人複製第二階段的榮景也將是值得觀察的課題。

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