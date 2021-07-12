未來3周只能打AZ 民進黨團：有過期的問題

公費疫苗登記預約平台開放第九、十類接種對象登記施打意願，不過行政院政委唐鳳表示，預計前三周均施打AZ疫苗，勾選莫德納者則要等到第四周，引發外界質疑是否剝奪民眾選擇權。立法院民進黨團書記長羅致政今表示，疫苗到位後可能有過期的問題，因此會有相關排序。

羅致政指出，世界各國疫苗施打政策不同，有些國家不容選擇，有什麼打什麼，有些國家可以選擇，但因疫苗現貨數量會有排序，AZ進來後，時間上可能有過期問題，因此會有排序，但沒有強迫國人非打不可，「如果民眾願意打AZ，就可以預約先打，莫德納到貨時間相對較晚，期限比較長」。

羅致政表示，指揮中心有完整配套，不會剝奪民眾選擇權，民眾如果不願意打AZ，前三周就不要預約，等到下一批就有莫德納可以打，另有些疫苗有預約第一劑打完後，要施打第二劑的情況，疫苗調度上尊重指揮中心做法，唐鳳的預約系統也是配合疫苗調度做的設計。

民進黨團幹事長劉世芳表示，黨團立場跟指揮中心一樣，能趕快有接種率最好，唐鳳的系統當然有開放自由選擇權，但目前確實是AZ在前三周施打，尊重指揮中心決策。