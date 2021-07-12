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微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

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竹市明微解封 風景區、市集等仍封閉

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今指出，7月26日前竹市餐廳仍禁內用、12座公有市場禁內用、禁試吃、僅供外帶；除不開放學校操場，賞蟹步道、假日花市也維持封閉，動物園持續休園；國民運動中心也關閉。圖／報系資料照
新竹市府今指出，7月26日前竹市餐廳仍禁內用、12座公有市場禁內用、禁試吃、僅供外帶；除不開放學校操場，賞蟹步道、假日花市也維持封閉，動物園持續休園；國民運動中心也關閉。圖／報系資料照

新冠肺炎本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒再延長至7月26日，部分措施13日起微解封，各地縣市政府卻有「異見」；新竹市府今指出，考量防疫，7月26日前竹市餐廳仍禁內用、12座公有市場禁內用、禁試吃、僅供外帶；除不開放學校操場，賞蟹步道、假日花市也維持封閉，動物園持續休園；國民運動中心也持續自主關閉。

市府指出，雖開放微解封，地方政府得視防疫需求作因地調整，目前竹市寺廟仍維持不開放入內參拜。防疫應要以「區域聯防」做思考才有意義，竹市也因此跟新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌共同商議微解封措施，有三縣市應同步的共識，上周才因此共同決議餐廳、百貨美食區、公有市場仍維持「餐飲場所不開放內用、一律外帶」原則。

市府表示，雖然明天微解封，但竹市餐飲場所、風景區、假日市集、國民運動中心皆維持關閉不開放。電影院則會按照中央指引採梅花座，落實量測體溫、戴口罩及每場次消毒等防疫措施，且全面禁止飲食。也建議業者採預售票模式控管人流，市府也會加強相關場所防疫措施的查核。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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