陳時中出現領導危機？陳其邁力挺：沒有逆時中問題
明天7月13日是開放餐廳內用「微解封」日子了，全台只有澎湖縣採取有條件開放內用，其他縣市維持一律外帶，有人質疑這是中央防疫指揮官陳時中出現領導危機，對此高雄市長陳其邁說，「沒有逆時中問題，中央地方也沒有矛盾」。
三級警戒已持續一個多月，許多民眾出現防疫疲勞或鬆懈，對場所開放程度拿捏與管制措施，陳其邁說，防疫要步步為營，市府正在做下一階段準備，希望大家再多忍耐，為了不讓「微解封變一窩蜂」，很多措施必須審慎評估。
高雄今天正為67至69歲長輩打疫苗，開設49個接種站，7月13日至15日接種對象下修到65至66歲。高雄目前整體接種率約15%，72至74歲接種率是81%，70歲以上接種率是68%。
高雄展覽館化身為大型接種站，每天可接種超過4千人，規模在全國算屬一屬二大，若南館、北館同時各開10線接種，一條線半天約可接種100至120人。巨蛋體育館平均一天接種人數超過2500人，鳳山體育館一天最高約2千人，高雄近期一天可接種3萬至3萬5千人。
陳其邁說，接下來接種對象龐大，為讓接種作業更有效率，大型接種站計畫仍持續推進，預計後天也會加入高雄流行音樂中心等據點。
高雄展覽館、巨蛋體育館等場館支持接種作業，目前沒有收取場地租金，但電費等支出由市府吸收。
高雄流行音樂中心海音館繼3月底滿載測試，持續進行場館調教及優化工程，還未正式對外開放。高雄市文化局長暨高流董事長王文翠說，高流近期也將加入接種站服務行列，對許多民眾來說，對這個場地滿有新鮮感，因應場地現狀，高流接種站作法不採宇美町式，現場為保持社交距離，一次約只能容納60人施打疫苗，陪同者可能安排在2樓，並採取單獨出口入動線。
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