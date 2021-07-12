陳時中出現領導危機？陳其邁力挺：沒有逆時中問題

明天7月13日是開放餐廳內用「微解封」日子了，全台只有澎湖縣採取有條件開放內用，其他縣市維持一律外帶，有人質疑這是中央防疫指揮官陳時中出現領導危機，對此高雄市長陳其邁說，「沒有逆時中問題，中央地方也沒有矛盾」。

三級警戒已持續一個多月，許多民眾出現防疫疲勞或鬆懈，對場所開放程度拿捏與管制措施，陳其邁說，防疫要步步為營，市府正在做下一階段準備，希望大家再多忍耐，為了不讓「微解封變一窩蜂」，很多措施必須審慎評估。

高雄今天正為67至69歲長輩打疫苗，開設49個接種站，7月13日至15日接種對象下修到65至66歲。高雄目前整體接種率約15%，72至74歲接種率是81%，70歲以上接種率是68%。

高雄展覽館化身為大型接種站，每天可接種超過4千人，規模在全國算屬一屬二大，若南館、北館同時各開10線接種，一條線半天約可接種100至120人。巨蛋體育館平均一天接種人數超過2500人，鳳山體育館一天最高約2千人，高雄近期一天可接種3萬至3萬5千人。

陳其邁說，接下來接種對象龐大，為讓接種作業更有效率，大型接種站計畫仍持續推進，預計後天也會加入高雄流行音樂中心等據點。

高雄展覽館、巨蛋體育館等場館支持接種作業，目前沒有收取場地租金，但電費等支出由市府吸收。