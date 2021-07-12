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卓伯源搶國民黨主席 江啟臣：我們倆主張不謀而合

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
江啟臣認為卓伯源是優秀人才，對九二共識理解所見略同。記者張哲郢／攝影
江啟臣認為卓伯源是優秀人才，對九二共識理解所見略同。記者張哲郢／攝影

受到疫情影響，原定7月下旬舉行的國民黨主席選舉因而延期，如今淡出政壇多年的彰化縣前縣長卓伯源宣布要參選黨主席，現任黨主席江啟臣認為，卓是黨內優秀人才，其見解和自己去年在全國代表大會上略同，都在強調基於中華民國憲法的九二共識

江啟臣表示，基於中華民國憲法九二共識，一方面是強調中華民國主體性，二方面是九二共識、一中各表、求同存異的重要性。

江啟臣解釋，國民黨是中華民國開國政黨，有中華民國才有中華民國憲法，有憲法才有兩岸連結，也才有一中各表；接著九二共識，這點他要講清楚，九二共識不是用喊，要讓人民了解且可接受，這也是過去他1年來持續在做的事。

對於兩岸關係，江啟臣指出，他沒有要拋棄兩岸和平，也沒有所謂跟著民進黨當小綠在走，倒不如說國民黨是開國政黨，是民進黨靠向中華民國跟國民黨走，希望大家回歸民意最大公約數中華民國。

有關黨主席選舉一事，江啟臣回覆，現在疫情打亂是人民生活而不是黨內民主，黨內一直都是照制度走，大家該關心是何時能回到正常生活。

江啟臣表示，疫情期間藍營14個縣市首長戰戰兢兢，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都很辛苦，也獲得人民高度肯定，地方、中央黨部都會全力支持這些首長，希望疫情早日結束。

江啟臣 九二共識

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