快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／捐總統給海地 江啟臣：人民的憤怒

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
江啟臣認為李哲華在臉書發文要捐總統給海地是個人抒發，請總統該看一下相關對政府不滿言論有多少。記者張哲郢／攝影
江啟臣認為李哲華在臉書發文要捐總統給海地是個人抒發，請總統該看一下相關對政府不滿言論有多少。記者張哲郢／攝影

海地總統摩依士上周遭暗殺，國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華酸要把台灣總統蔡英文捐給海地，黨主席江啟臣今日回應此事，要蔡英文看一下，網路有太多對政府不滿言論，這些都是人民憤怒，不要只會用網軍帶風向，否則就只是媒體眼中的「民選獨裁」。

針對李哲華在臉書發文要捐總統一事，江啟臣表示，最近人們對政府不滿言論非常多，除3級警戒關在家裡外，還有對政府不滿情緒無法抒發問題，面對心中怨恨，他（李哲華）用他的方式抒發。

有關對政府不滿的憤恨言論，江啟臣說，網路上看到太多了，蔡總統應該去看一下，為什麼人民那麼憤怒，看到自己要去檢討，而不是策動網軍、1450打擊人民，看到不滿意就關掉、刪掉，這行為就是媒體加封給總統的封號「民選獨裁」。

李哲華 江啟臣 蔡英文

延伸閱讀

7、8百條人命等不到道歉 江啟臣酸：總統寧願悼念1條狗

【即時短評】主席延長賽打亂江啟臣陣腳 挑戰者忙布局

放權地方為甩鍋？ 阿中：是共同負責

卓伯源批丟九二共識 江啟臣：九二共識是我一貫的論述

相關新聞

台灣為海地出人、出槍 柯林頓還特別拿來「說嘴」為何我國力挺這國家？

我國在加勒比海友邦海地的總統摩依士（Jovenel Moïse）本周遇刺身亡，部分兇手還在我國駐海地大使館內被警方緝獲，再度喚醒國人對這個遙遠邦交國的注意。

卓伯源搶國民黨主席 江啟臣：我們倆主張不謀而合

受到疫情影響，原定7月下旬舉行的國民黨主席選舉因而延期，如今淡出政壇多年的彰化縣前縣長卓伯源宣布要參選黨主席，現任黨主席...

影／國民黨贈土城醫院防疫物資 感謝醫護辛勞

國民黨主席江啟臣今天率領秘書長李乾龍等黨內人士，前往土城醫院致贈防疫物資，由土城醫院副院長魏國珍代表接受。

影／捐總統給海地 江啟臣：人民的憤怒

海地總統摩依士上周遭暗殺，國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華酸要把台灣總統蔡英文捐給海地，黨主席江啟臣今日回應此事，...

最新民調：中間選民暴增 民進黨認同者3個月銳減15％

台灣民意基金會今天發布最新民調，調查台灣人政黨認同，結果發現，有8.7%非常接近民進黨，19.5%還算接近民進黨，15....

7、8百條人命等不到道歉 江啟臣酸：總統寧願悼念1條狗

國民黨主席江啟臣今日到土城醫院捐贈物資，想到疫情期間造成超過7百人死亡，讓他忍不住抨擊蔡英文總統，認為這7、8百條逝去人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。