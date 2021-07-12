影／捐總統給海地 江啟臣：人民的憤怒

海地總統摩依士上周遭暗殺，國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華酸要把台灣總統蔡英文捐給海地，黨主席江啟臣今日回應此事，要蔡英文看一下，網路有太多對政府不滿言論，這些都是人民憤怒，不要只會用網軍帶風向，否則就只是媒體眼中的「民選獨裁」。

針對李哲華在臉書發文要捐總統一事，江啟臣表示，最近人們對政府不滿言論非常多，除3級警戒關在家裡外，還有對政府不滿情緒無法抒發問題，面對心中怨恨，他（李哲華）用他的方式抒發。

有關對政府不滿的憤恨言論，江啟臣說，網路上看到太多了，蔡總統應該去看一下，為什麼人民那麼憤怒，看到自己要去檢討，而不是策動網軍、1450打擊人民，看到不滿意就關掉、刪掉，這行為就是媒體加封給總統的封號「民選獨裁」。