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最新民調：中間選民暴增 民進黨認同者3個月銳減15％

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台灣民意基金會調查台灣人政黨認同。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會調查台灣人政黨認同。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天發布最新民調，調查台灣人政黨認同，結果發現，有8.7%非常接近民進黨，19.5%還算接近民進黨，15.5%還算接近國民黨，3.4%非常接近國民黨，48.2%中性選民（或獨立選民），4.8%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有二成八是綠營認同者，其中深綠 8.7%，淺綠約二成。同時，有一成九是藍營認同者，其中3.4%深藍，約一成六淺藍。此外，有四成八中性選民。綠支持者比藍支持者多9.3個百分點。

游盈隆也說，根據最近兩次台灣人政黨認同全國性調查的結果，2021年3月和2021年6月，兩次調查結果出現極大差異，顯示過去三個月，台灣人的主要政黨認同或藍綠勢力發生巨大變化。具體地說，民進黨認同者銳減 15個百分點，國民黨認同者數量不動如山，一樣維持在一成九，中性選民數量暴增12個百分點。藍綠差距從三個月前的24.1個百分點，急遽縮小到9.3個百分點，而中性選民 （獨立選民）規模上升到48.2個百分點，宛如新造山運動一般。

游盈隆說，這是戲劇性的台灣人政黨認同大轉變，也可以說是台灣政黨政治地基的巨變，執政的民進黨認同者三個月內流失15個百分點，等於將近300萬人，比一個台中市人口還多。值得注意的是，當疫情爆發重創綠營時，藍營認同者幾乎沒有任何增減，而中性選民則飆升12個百分點，到達四成八，這很可能代表一個重大「選民解組」 (Partisan de-alignment)的前兆。

游盈隆說，究竟是什麼原因造成這種罕見的政黨認同短期內巨變？從短期來看，單一最重要因素無疑是5月疫情大爆發所引起對執政黨的強烈不滿，這可能涉及五個面向，第一，疫情爆發造成空前大量確診者和死亡人數本身就是一個重要因素。第二，疫情爆發後，政府隨即發布三級警戒，對人民日常生活造成全面性的影響，尤其是健康與經濟層面的嚴重衝擊。第三，疫情緊急，疫苗嚴重短缺，造成人民普遍不安的心理。第四，蔡英文政府的疫苗政策，力主國產疫苗只需完成「擴大二期」人體實驗解盲成功後，就會給予「緊急授權使用」 (EUA)，受到知識界嚴重質疑。第五，日益增多的民眾質疑蔡政府整體疫苗採購資訊不透明，且疑慮日深。

該次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀及相關公共政策與政治意涵的解析。山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是今年6月15至19日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

台灣人 疫情 游盈隆

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