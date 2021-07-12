林右昌再嗆柯文哲 孫大千：想選台北市長想瘋了嗎？

基隆市長林右昌嗆台北市長柯文哲如果繼續微疫調、微微疫調和微微匡列的話，全台灣大概只能一直微解封。前立委孫大千在臉書表示，不是一直高喊同島一命，全民團結嗎？林右昌為什麼總是要分台北基隆，三不五時的對台北市指手劃腳，難道是想選台北市長想瘋了嗎？

孫大千指出，如果不是因為民進黨立委范雲推動3+11的「微隔離」；加上桃園市長鄭文燦對於諾富特飯店混居問題的「微稽查」；再加上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在沒有召開專家會議的情況下就做出的「微決策」，台灣人民又怎麼會被迫去面對如此嚴峻的第一波本土疫情？

孫大千接著表示，如果不是因為指揮中心對於疫苗的「微採購」；加上對於找出確診個案的「微篩檢」；再加上對於提升醫療量能的「微準備」，台灣又怎麼會在這一波疫情來襲時造成全球排名第八名的死亡率。

孫大千表示，林右昌既然要口口聲聲的強調精準疫調，要不要用同樣的標準來檢驗一下桃園市在7月5日到7月7日中所冒出的18個確診黑數呢？