【專家之眼】蔡英文「只打國產疫苗」的承諾還算數嗎？

最近，有關總統府、行政院各部會與特權人士爭先恐後搶打莫德納疫苗的消息不脛而走。蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌閣揆等國家領導人不是都「掛保證」堅持要打高端或聯亞的國產疫苗嗎？現在看到莫德納疫苗進來，原先的承諾難道就此作廢、一筆勾銷？

蔡政府以低廉價格買到南韓政府準備退貨的AZ疫苗，後來又先後向日本「乞討」二百多萬劑AZ疫苗。

美國總統拜登、副總統賀錦麗日本首相菅義偉、南韓總統文在寅都率先施打疫苗、為民表率，以鼓勵全國人民跟進。有意思的是，我國政治領導人對AZ疫苗卻個個避之唯恐不及。

當時，蔡英文等政府官員還義正辭嚴地表示，為了扶持國產疫苗生技產業，他們決定將來只施打國產疫苗。

話說得那麽漂亮，他們的心地也真的那麽高尚？他們掌握的第一手情資顯示，美國「食品藥物管理署」（FDA)拒絕批准AZ疫苗。歐盟也禁止醫療機構為人民注射AZ疫苗。日本為何不捐贈其他疫苗給我國，而只捐贈AZ疫苗？南韓更是「廢物利用」、「在商言商」，還與蔡政府做成一筆生意。

民進黨政府自蔡英文以降都知道，AZ疫苗是不能隨意注射的，輕則產生嚴重副作用，重則送命，今天好不容易享受榮華富貴，怎能拿自己生命開玩笑？

但是，眼看從美國「乞討」來的二百五十萬劑莫德納疫苗逐漸進入我國，許多蔡政府官員便想盡各種方法圖自己方便、也圖家人方便，「內舉不避親」的案例可說不勝枚舉。

現在，蔡政府各部門官員為搶打莫德納疫苗而殺紅了眼，誰還記得當初「非國產疫苗不打」的承諾？

台北市長柯文哲最近遭到民進黨1450網軍群起而攻，迫使他揚言民進黨再不停止對他的攻擊，他將公布總統府內違規搶打莫德納疫苗的名單。

如果柯文哲的指控是「假消息」，則警調機關就應導他家「查水錶」，以正視聽。或許，柯文哲也應將他掌握的名單早日公開，難道他要和民進黨論斤兩、談交換條件？只有讓這份名單公諸於世，才能讓全體國人看看究竟那些蔡政府官員自欺欺人、失信於民？