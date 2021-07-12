【即時短評】主席延長賽打亂江啟臣陣腳 挑戰者忙布局

國民黨主席選舉從年初至今「插曲」不斷，先殺出趙少康、連勝文要競逐，加上耕耘已久的朱立倫，現在又多一個卓伯源要參選。選舉因疫情延長，有意角逐者都多了思考和布局的時間，唯一被打亂的，只有苦撐一年半的江啟臣，至今仍被當成「虛位主席」，又因延後選舉涉任期延長惹議。

江啟臣去年好不容易熬過罷韓、高雄市長補選，八月底蔡英文總統宣布進口萊豬讓國民黨「撿到槍」，江乘勝追擊查出行政院食安會議一年未召開，之後開始連署反萊豬公投到王浩宇罷免案成功，這股「反民進黨」勢力愈凝聚愈強烈。

不過，疫情這一局，江啟臣卻未好好把握。作為曾經長期執政的政黨，國民黨在疫情政策建議上希望面面俱到，卻未集中火力，加上與國民黨各地諸侯的合作，也有一搭沒一搭，與強打「三加十一」決策的民眾黨兩相對照，又沒有台北市長柯文哲猛攻中央的力道，以致在防疫議題攻防上淪為「邊緣化」的劣勢。

疫情影響選情，如果說民進黨困在疫情裡，可以說國民黨也困在選情裡。昨天宣布參選的卓伯源說「（國民黨）看不到一股團結的力量」，環視連勝文、朱立倫都已表態，黨內也未放棄勸進韓國瑜，就可見江啟臣競選連任的步步驚心。

民進黨困在疫情裡，國民黨也困在選情裡。就像卓伯源所說：「看不到一股團結的力量」，他不願看國民黨沉淪。就如同韓國瑜不親征主席，卻也轉而支持趙少康；江的輔選功臣連勝文也看不下去決定出來挑戰；欲拚大位的朱立倫，黨主席的舞台是最後的希望。江啟臣的連任是步步驚心。

國民黨已氣若游絲，各個還在機關算盡。前主席洪秀柱當年補選後爭取連任出現五名挑戰者，這次恐重演多人競選賽況，欲爭大位者無不希望複製二○一八的勝選。只是，攘外必先安內，帶不起國民黨，無論號稱是「造王者」還是「專職黨主席」，都只是掩飾自己權力慾望的修辭而已。