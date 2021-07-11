謝世謙為諾富特扛責？ 桃園二副市長被點名接華航董座

國內新冠肺炎本土疫情延燒兩個月，當初從桃園諾富特旅館爆發群聚感染擴散，隨後宜蘭、萬華也爆發疫情，據悉，由於目前疫情趨緩，政府接下來將有一波檢討動作。高層點名華航必須對諾富特管理不當負起責任，華航董事長謝世謙可能下台。至於接任人選，傳出由桃園市副市長李憲明及高安邦二擇一。

諾富特飯店日前爆發一般旅客及居家檢疫者混居事件，但諾富特的責任歸屬到底是中央或桃園市政府，一直沒有明確答案，指揮中心指揮官陳時中曾說是地方權責，但桃園市長鄭文燦也說過「一直都是中央管」。日前華航副總經理陳奕傑在立法院面對立委質詢時則說，「諾富特飯店是華航委託雅高集團經營，合約上華航不能干涉營運。」

陳時中在5月6日召集桃園市政府、交通部民航局、華航及指揮中心一起開會，希望將法規、權責研議清楚。最後諾富特及華航收到罰單共241萬6000元，包括民航局罰華航100萬元；交通部觀光局罰諾富特15萬元及桃園市衛生局罰諾富特126萬6000元。

知情人士指出，諾富特爆發群聚之後，機組人員檢疫方式「3加11（居家檢疫3日加自主管理11日）」被檢討，對中央和桃園市都非常傷，最近政府內部有聲音認為，錯誤應該由華航來承擔，為何同樣的檢疫方式，華航機師出了問題，長榮反而沒有。但這樣的說法引起華航內部相當不滿；華航內部人士指出，「3加11」是從去年就開始的檢疫規定，但本土疫情今年才爆發疫情，可見問題出在諾富特管理問題，另一種可能是國內防疫出了問題才導致本土疫情爆發，因諾富特的病毒不一定百分百來自境外，但這件事讓華航機師承受嚴重汙名，並不公平。

另有黨政人士指出，監察院目前累計四件與疫情相關的調查案，包括「3加11」決策過程似未見完備等，但最近監委調查方向都著重在華航，其他單位反而其次，華航似已成為政府各機關調查及檢討重點。