微解封下個挑戰！柯文哲：疫苗最終解決 篩檢只是治標

台北市長柯文哲今天在臉書細數北農環南疫情爆發以來的相關防疫作為，柯說，防疫要有戰略，要有步驟、方法，依照理性、務實、科學的原則，最後一定會看到成果。柯說，疫苗還是最終解決方法。越多人接種疫苗，越能阻斷感染源，篩檢只是治標不治本。

柯文哲今天停開防疫記者會，不過晚間柯文哲在臉書貼文表示，台北第一、第二果菜市場及環南市場，從6月21日開始，針對這三大市場進行大規模普篩，每個禮拜都要篩檢一次，才能進出市場工作，很多攤商真的苦不堪言。

柯提到，兩周前，市府在第一次大規模抗原快篩後，立刻為大家施打疫苗，打了1.4萬劑，終於逐漸發揮效果了；7月9日最近一次針對北農一市、二市的篩檢，結果2249位受檢者中只剩2例陽性，其中一例還是舊案。

柯說，疫苗還是最終解決方法。越多人接種疫苗，越能阻斷感染源，篩檢只是治標不治本。

柯文哲也提到，北市府為公車駕駛、北捷第一線站務員接種疫苗。那天他去現場看接種狀況，許多駕駛員大喊：「謝謝市長！」柯說，「當時我搖搖手，趕快離開，心裡覺得不敢當。購買疫苗的錢都來自納稅人的口袋，人人都應該有接種疫苗的權利」。

柯說，「我們能做的，只是在疫苗有限的情形下，讓更多高風險的人員儘速接種，保護自己，也保護這個國家能正常運作而已。」

柯文哲提到，疫情爆發兩個月，人與人之間的距離雖然拉遠，但彼此的生命仍然緊密相依。謝謝市民朋友兩個月來，和台北市政府一起齊心抗疫，微解封是下一個挑戰，北市府正在研議清楚的指引，與市民朋友一起穩健的前進！

商品推薦