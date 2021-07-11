萬芳醫院3確診 染疫外籍看護原來是非法逃逸移工

萬芳醫院傳院內感染3名確診，包含1名病患、1名外籍看護及1名陪病家屬，台北市長柯文哲及副市長黃珊珊今前往萬芳醫院視察，萬芳醫院護理部主任劉淑芬提到，醫院聘請的合約看護均已接種，但此次被感染的外籍看護為家屬自行聘請，黃珊珊則表示，該確診外籍看護為非法逃逸移工。

柯文哲、黃珊珊今下午視察萬芳醫院，協助院內感控流程，萬芳醫院護理部主任劉淑芬表示，醫院聘用的合約看護均已施打疫苗，且做過PCR篩檢才能入院作為陪病者，但確診的看護為病患家屬自行聘請的外籍看護，且外籍看護不在院方註冊名單，無法幫對方接種，盼柯文哲給予協助、指導。

柯文哲指出，要在每次過錯中檢討改進，未來應盡量用院內已打過疫苗的看護來服務病患，「要用我們可以控制的人」；黃珊珊則接著指出，此次確診的外籍看護，「是外面的移工，非法移工逃逸」。

商品推薦