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樂見卓伯源選黨主席 王惠美：凸顯國民黨多元民主
彰化縣前縣長卓伯源今天宣布將參選國民黨主席，彰化縣長王惠美回應媒體詢問時表示樂見其成，可彰顯國民黨內的多元民主性，相信卓伯源會提出對於台灣發展的有利政見。
卓伯源與王惠美曾在彰化縣議會共事，卓伯源當縣長時，王惠美在鹿港鎮長任內曾舉辦鹿港台灣燈會，建立相當交情，但依兩人性格其實也沒有那麼熱絡，地方政壇人士指出，儘管王惠美的現任副縣長林田富是卓任內的副縣長，而現任勞工處長柯呈枋在卓任內也是副縣長，但卓、王的關係並不能以此觀察，兩人最大交集還是在前立法院長王金平。
卓伯源在王金平擔任立法院長任內，即被認為是王的人馬，在王金平有意投入國民黨總統初選時，卓伯源在彰化的場合幾乎都會出席，並站台力挺，因此，在卓伯源此次有意角逐國民黨主席，當然就去爭取王金平的支持。
至於曾擔任過立法委員的彰化縣長王惠美，也被政壇歸列為王金平人馬，在王金平參選黨內總統初選時，王惠美儘管不便在公開場合力挺，但仍在私下場合致意，展現情義。
王惠美今天在防疫記者會中，被媒體問到對卓參選黨主席的看法外，還被問到是什麼時候知道卓要選黨主席？她則顯露出一副莫測高深的神情。
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