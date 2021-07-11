卓伯源批丟九二共識 江啟臣：九二共識是我一貫的論述

國民黨主席江啟臣針對彰化縣前縣長卓伯源宣布參選主席並批評他「丟掉九二共識」等說辭，江啟臣表示，卓縣長對國民黨的前途定位有許多建言，這些都是讓國民黨更加茁壯的養分。但「基於中華民國憲法的九二共識」是去年全代會通過的現階段國民黨兩岸論述，「也是我一貫的論述」！

卓伯源今在臉書宣布將參選國民黨主席，他批評黨領導者沒有重視中華民國這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎「 九二共識」，跟著民進黨膜拜，缺乏在野監督的角色跟力量。並表示已獲前主席馬英九、洪秀柱、前立法院長王金平及鴻海集團創辦人郭台銘「鼓勵與支持」！

江啟臣說，卓伯源縣長對國民黨的前途定位有許多的建言，這些都會是促使國民黨更加茁壯的養分，包含其提及的兩岸論述，與去年全代會通過的現階段國民黨兩岸論述，「基於中華民國憲法的九二共識」不謀而合，這是國民黨的主張，也是我一貫的態度。基於中華民國主權、台海安全、保障人權的前提下，與對岸進行有原則的交往。

「大家應該正面看待國民黨黨內民主競爭」透過黨內民主程序凝聚共識，確立道路，而不是彼此分化，期待透過黨內民主機制，為黨舉才！