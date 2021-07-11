【重磅快評】騎樓吃蛋餅吞罰單 大官有想到做工的人嗎

高雄一名水電工人日前蹲在騎樓下吃蛋餅，遭員警以「未戴口罩」為由開了張3000元的罰單。519全台三級警戒以來，餐廳全面禁止內用，但非群聚型且必要的戶外用餐，也受到限制，嚴重剝奪了許多戶外工作者最基本的吃飯權。而在713後微解封之亂，大家只關注到各種的矛盾規定，對於沒有辦公桌可坐，也沒有車子可以躲在裡面吹冷氣吃飯的戶外工作者而言，他們卻是被忽略的一群。

根據監視器畫面，當時這名水電工是蹲在店門口騎樓柱子旁拿下口罩吃蛋餅，距離最近的一名坐在機車上的男子有兩公尺之遙，沒多久一輛巡邏警車抵達，三名員警下車盤查，以違反傳染病防治法開了張3000元的罰單，盡管工人解釋他在吃早餐且有維持社交距離，員警卻要他事後再去申訴。如果不是他找上市議員陳情，加上現場有監視器畫面佐證，讓市長林其邁裁定不罰，不然這要價超過3000元蛋餅，恐怕是他一天辛苦勞動都難以達到的收入。

雖然此事最後裁定不罰，但這並非個案。從三級警戒以來，仍有許多人在疫情下仍必須在戶外勞動掙口飯吃，都面臨正義魔人或是警方開單壓力。過去這些做工的人，每天中午午休時到小吃店、自助餐店吃飯看電視吹冷氣，是他們鎮日在大太陽下工作中的小確幸。但三級警戒後，餐廳禁止內用，不僅工人這個小確幸沒了，許多縣市更定出嚴格的戶外用餐規範，台中市甚至一度規定戶外完全禁止用餐，經過媒體質疑，台中市才放寬在保持一定社交距離且不交談下，可以脫下口罩用餐。

這些訂出嚴厲戶外用餐規範的縣市或是執法者，對於「基層」的勞動樣態可能欠缺想像，沒有想到不是人人的工作地點都在室內，或是固定在辦公室，更多的是在馬路上、工地裡，之前就有人拍到外送員戴著安全帽蹲在路邊機車旁「偷吃」漢堡，那一幕教人看得心酸。很多建築工地，別說隔離室，連休息室都沒有，現在工人卻連吃飯也要偷偷摸摸，就怕被檢舉魔人拍照檢舉，或是警方登門開單。吃飯權也是人權，現在連基本的吃飯權都已經受到侵犯。

即使勞動部職安署已在上月發布指引，只要保持社交距離或有適當阻隔設施，在戶外可以脫下口罩用餐，雖然縣市首長都表示只要符合相關規定，不會開罰，但落到執法單位，顯然標準不一。負責執行未戴口罩開罰業務的警方，只看結果（未戴口罩）開罰，至於原因為何，則要民眾事後自己去申訴，以高雄這個案例而言，已明顯執法過當。雖然縣市多表示，罰單來了也不會罰，但這不是擾民又浪費行政資源嗎？

在疫情下，人民生活已經夠苦了，很多人沒了工作，為了餬口，工人只能買個簡單的蛋餅蹲在騎樓角落，囫圇吞下後趕快去上工。所幸這位工人還知道向市議員申訴，守住荷包，但一般更弱勢的人，是不是只能苦吞罰單？713微解封之後，大家有想到這些做工的人，能去哪裡安心的吃一頓飯，不擔心被獵巫、被開單嗎？