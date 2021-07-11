「走舊道路 不會到新去處」 卓伯源宣布選國民黨主席

彰化縣前縣長卓伯源今天在臉書宣布將參選國民黨主席，他批評黨現在的領導者沒有重視中華民國這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎「 九二共識」，跟著民進黨膜拜，缺乏在野監督的角色跟力量。卓伯源接受本報採訪時說，既有檯面上要選黨主席者都當過黨主席，「走舊的道路，不會到新的去處。」他說，已獲前主席馬英九、洪秀柱、前立法院長王金平及鴻海集團創辦人郭台銘鼓勵與支持。

現年56歲的卓伯源，是台大法律系、海洋大學法研所畢業，出身政壇世家，曾擔任縣議員、立委及縣長，歷練完整 ，向來是國民黨明日之星，2012年卸下縣長職務後，曾參與立委補選落選後，即淡出政壇，目前在大葉大學任教，平時也參與兒少福利工作。不過，卓伯源卻未完全忘情政治，在鴻海集團創辦人參加國民黨總統初選時，卓伯源就出面力挺。

卓伯源說，他鑑於國內現況，民生與和平是首要問題，但在民進黨全面執政下，民主失衡，全面腐敗，造成民生凋敝、天怒人怨，防疫不力更讓人命受到損失，且因兩岸關係緊張，而台灣被外媒認為是全世界最危險地方，唯有回歸前總統馬英九時代提出的「九二共識」、「一中各表」前提下，才能維持兩岸和平，進行平等溝通與交流。

卓伯源說，在此關鍵時刻，國民黨領導者很可惜沒有重視中華民國這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識，跟著民進黨膜拜 失去泱泱大黨的主體性，國民黨的黨魂逐漸被淡化，黨的領導中心不幸自我矮化，看不到執政重返的動力，也缺乏在野監督的角色跟力量，讓黨員看不到中心的目標，社會大眾也漸漸忽視國民黨的存在。

他並指出，既有想要角逐黨主席的人選，其實都當過黨主席，「走舊的道路，不會到新的去處。」他因此決定出來競選黨主席，獲得包括前主席馬英九、洪秀柱、前立法院長王金平及鴻海集團創辦人郭台銘鼓勵與支持，讓新生代出來，新人新氣象，才有新的希望。卓伯源並強調，他擔任黨主席絕對是一個專職的黨主席，絕對不參選2024年的總統，也不參選2024年的立法委員。