藍營高雄主委「捐出總統」發文 和台灣基進隔空交戰

國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華昨天在臉書轉貼一則「聽說海地現在沒有總統好可憐，我想把台灣的總統捐給他們」，發文引起討論，台灣基進質疑「這是可以開玩笑的事嗎？」李哲華反擊，請台灣基進善盡在野黨角色，別淪為民進黨的應聲蟲。

海地總統摩依士7日凌晨遭暗殺身亡，我國駐海地大使館也遭闖入，引發國際關注。李哲華昨天在臉書轉貼一則圖卡「聽說海地現在沒有總統好可憐，我想把台灣的總統捐給他們」，發文引起討論，台灣基進質疑「這是可以開玩笑的事嗎？」

台灣基進新聞部主任張博洋質疑李哲華的戲謔發文缺乏同理心，他說，海地總統遇刺身亡，你用「好可憐」來形容，是瞧不起人家嗎？操作仇恨到了走火入魔地步，「哪天看到海地要斷交，如果不是中共從中作梗，就是國民黨得罪人家」。

李哲華說，他轉發這則圖卡出發點是想知道臉書朋友看法，第一時間許多來留言者都是他的臉友，發文引來台灣基進關注後，他臉書立即被網軍出征、包圍，湧入許多不明帳號留言，是綠營一貫手法。

「請台灣基進善盡當在野黨責任，別淪為民進黨應聲蟲！」李哲華說，台灣鬧疫苗荒，台灣基進有幫台灣人民發聲嗎；遲遲無法解封百姓生活難過，台灣基進有同理人民經濟困境嗎；許多人盼望紓困卻看得到得不到，台灣基進有看到弱勢的痛苦嗎？李哲華說，希望台灣基進將這些用來攻擊、引戰的力氣用來關心台灣人民會更好。