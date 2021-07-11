孫大千質疑桃園確診冒出18個黑數 批鄭文燦算術慢半拍

前立委孫大千在臉書指出，從7月5日到7月7日，桃園市的確診人數突然冒出了18個黑數，而各區原本的統計數據也大搬風。這18個個案究竟是從哪裡冒出來的，為什麼連各區的確診人數也可以大幅修正？更重要的是，指揮中心所公布的數據又如何可以兜得起來？

孫大千說，因為桃園市政府的公文跑得比病毒慢，縱容諾富特飯店混居而打開了台灣防疫的山海關，造成第一波本土疫情。現在連最簡單的確診個案統計都可以做得二二六六，還敢吹牛要在桃園進行精準防疫？難道鄭文燦的能力真的淪落到只能夠去作秀封籃框了嗎？

孫大千表示，如果連桃園市本土確診人數在短短2天之內都可以玩起大風吹的遊戲，那麼請問桃園市政府公布的哪一個防疫數字可以被相信呢？鄭文燦才剛剛吹噓「不會漏接每一顆球」，那麼現在要不要出來說明一下，這18顆球算不算漏接？