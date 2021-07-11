疫情影響 江啟臣將成國民黨首位任期屆滿前未改選主席

國民黨主席選舉因疫情三級警戒緣故延選，現任主席江啟臣幾已確定是主席由黨員直選以來，第一位任期屆滿前未完成改選的黨主席。黨務系統目標9月底完成改選，但文傳會副主委鄭照新表示，現階段先研擬主席選舉分流與防疫計畫。

有黨務人士認為，股東會延後召開都有一定期限，參考同樣因疫情延後投票的反萊豬4公投投票日期，主席選舉最晚不應拖過12月18日。不過鄭照新說，防疫當前，並沒有12月18日前一定要完成主席改選的設定目標。

有知情人士更透露，有非擁江啟臣派的中常委研擬要提案要求，主席選舉必須在12月18日之後再辦，一則不要影響公投宣傳，另外也是因防疫當前，在這段時間並不適宜過多聚焦於主席選舉事宜。

國民黨主席自2001年改由黨員直選，依據黨章規定，主席任期4年，新當選主席於全代會召開日就職。

開放黨員直選主席以來，在不考慮補選下，共辦5次主席選舉。2001年主席選舉3月24日改選，於當年7月29日全代會就職。2005年主席選舉在原主席4年任期屆滿前的7月16日改選，8月19日全代會就職。

2009年主席選舉再於8月主席任期屆滿前的7月26日改選，當年10月17日再開全代會就職。2013年主席選舉於7月20日舉辦，當年9月29日全代會就職。2017年主席選舉更提前至5月20日投票，8月20日全代會就職。

過去5次主席選舉，除首度黨員直選該屆無法比較，其餘4次主席改選，即便全代會時程安排有可能技術性拉長原主席任期，但改選日均是在4年任滿前完成。

江啟臣為去年3月補選當選主席，任期是由前主席吳敦義2017年8月20日全代會就任日起算，今年8月19日任期屆滿。