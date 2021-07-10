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林右昌批柯文哲疫調匪夷所思 北市府澄清：與事實不符

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
基隆市今（10日）新增一名在內湖上班的確診個案，市長林右昌質疑台北市長柯文哲疫調不精準，對此北市府嚴正澄清與事實不符。圖/北市府提供
基隆市今（10日）新增一名在內湖上班的確診個案，市長林右昌質疑台北市長柯文哲疫調不精準，對此北市府嚴正澄清與事實不符。圖/北市府提供

基隆市今天新增1例確診個案，是在台北市內湖上班40多歲女性，林右昌說，這個案有點匪夷所思，公司的老闆確診後，是公司要求員工自己去做採檢。他要記者去問柯文哲市長，「為何台北市現在剩下十幾例了，還沒有辦法做到精準疫調，去積極匡列相關接觸者，這樣子全國到底到怎麼樣才能解封？」北市府表示，與事實不符，台北市嚴正澄清。

衛生局指出，北市府推動精準疫調，擴大匡列接觸者並安排PCR採檢，以提早發現個案，及早阻斷傳播鏈。案15224因有呼吸道症狀，於7月6日至新北市立聯合醫院篩檢，7月7日PCR陽性，北市衛生局當日收到疾病管制署臺北區管制中心通知，第一時間即由轄區健康服務中心啟動疫調、匡列接觸者，並通知確診個案位於北市的工作職場

衛生局指出，經與職場窗口聯繫，該公司表示職場員工上班時全程配戴口罩，並保持適當社交距離。依中央接觸者匡列原則，未符合密切接觸者匡列條件。因北市推動精準疫調，擴大篩檢範圍，經調查職場員工名單後，由該公司聯繫窗口通知同一層樓辦公31位員工，於7月8日至台北市立聯合醫院接受精準疫調計畫採檢PCR，並囑咐採檢時不要搭乘大眾運輸交通工具，遵守相關防疫措施。

衛生局指出，7月9日31位採檢報告中有2位陽性，其餘為陰性，台北市衛生局經與疾病管制署台北區管制中心防疫醫師討論後，當日上午擴大接觸者匡列，將所有同一樓層工作之員工全數列為接觸者，並進行居家隔離。

衛生局 職場 林右昌 柯文哲

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