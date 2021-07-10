新北今確診數8成與北市相關 江啟臣：雙北應區域聯防

新北市今新增13例本土確診，感染源與台北市相關者高達11人。國民黨主席江啟臣晚間在臉書表示，北台一體，雙北生活圈區域聯防才能真正防堵疫情，提醒台北市職場感染的狀況仍然偏高，台北市長柯文哲需更重視職場感染篩檢問題。

江啟臣指出，隨確診數日益趨緩，微解封成為民眾關心的熱門議題，但對照其他國家經驗，放鬆管制的開始，就可能是疫情升溫的起點，若不能在真正解封前找出更多社區隱形傳播鏈，疫情反覆升溫會成為下半年防疫夢魘。

江啟臣說，5月疫情爆發後，新北市擴大篩檢，至今已篩檢17.4萬多人，連衛福部長陳時中都稱讚策略成功揪出隱形傳播鏈，順利控制新北疫情；建議柯文哲也應考慮加強熱區快篩地點與規模，尤其職場快篩，否則區域聯防有崩塌危機。