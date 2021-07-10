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警專姐批政府防疫文遭下架 國民黨團：噁心大人查水錶

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
網友警專姐整理出民進黨疫情以來爭議言行，上傳知名論壇，但文章卻遭檢舉下架，連發文帳號都遭停權。國民黨團晚間在臉書聲援。 圖／截自國民黨立法院黨團臉書
網友警專姐整理出民進黨疫情以來爭議言行，上傳知名論壇，但文章卻遭檢舉下架，連發文帳號都遭停權。國民黨團晚間在臉書聲援。 圖／截自國民黨立法院黨團臉書

網友警專姐整理出民進黨疫情以來爭議言行，上傳知名論壇，但文章卻遭檢舉下架，連發文帳號都遭停權。國民黨團晚間在臉書聲援，欺負學姐不要只敢偷偷來，敢檢舉就要公開勇敢站出來，不要人前說的一口好民主，人後幹的全部反民主。

國民黨團批評，當政府陸續被國際媒體認證防疫能力全球倒數之際，政府要員、高官們不思如何把防疫破洞補起來，卻忙著讓監督防疫的聲音消失；五年來關媒體、打壓在野黨、整肅異己，現在居然把黑手伸向「學生」，對「學生查水錶」。

國民黨團指出，Dcard論壇官方說明是因「原文當事人申訴妨害名譽，審議後刪除」，原文中只提到蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、基隆市長林右昌、民進黨發言人顏若芳、衛福部次長石崇良，這6人那個不是權傾一時？

國民黨團表示，「有人不喜歡表示說中了什麼」，「噁心的大人」卻查學生水錶；敬告內政部長徐國勇、警政署長陳嘉欽、警專校長鍾國文，如果敢秋後算帳警專姐，立法院國民黨團一定會算帳。

國民黨 民進黨 衛福部

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