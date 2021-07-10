陳時中睡不著引討論 新北批中央只想著等國產疫苗

國產疫苗員工遭爆施打國外疫苗，指揮官陳時中說員工不打「他睡不著」，引發輿論譁然，新北市副市長劉和然質疑，陳時中睡不著的原因竟非染疫死亡人數或打不到疫苗，並質疑中央處理疫苗讓國人覺得「就是在等國產」，所以陳時中才會睡不著，呼籲還是盡快讓國外多種成熟穩定的疫苗進口，才能讓台灣度過疫情。

國產疫苗公司高端及聯亞員工，皆被中央流行疫情指揮中心畫進第二類施打人員，陳時中表示，若這些員工染疫，「他們會睡不著」，所以要先保護起來，引發民眾討論。

劉和然指出，陳時中身為公眾人物真的是動見觀瞻，一句「睡不著」就引起廣泛討論，他一開始還很怕有誤會，特別去了解相關報導，究竟發生什麼事。

劉和然認為，如果今天陳時中睡不著是因為防疫決策上，造成700多位國人死亡，那或許今天的討論方向會不太一樣；又如果陳時中睡不照是因為國內還有很多民眾打不到疫苗，擔心大家有相對剝奪感、失落感、甚至無力感，那討論方向也會很不一樣；但今天卻是因為國產疫苗公司員工打國外疫苗，而被廣泛討論。

劉和然強調，國人沒有人反對國家發展國產疫苗，但為何現在談到國產疫苗就有負面標籤？其實民眾自我判斷能力很強，會從很多角度來看中央主管機關怎麼看待國產疫苗議題，因為這是一個可長可久的發展，一開始沒做好可能適得其反。

劉和然質疑，中央重視國產疫苗的程度有沒有合乎比例？有沒有符合安全及有效？如果今天國人都打得到國外疫苗，但國產疫苗不斷加速，國人可能還能體諒，但現在好像給人感覺就只有要求快；尤其現在世界上發展成熟的疫苗已經有很多種了，成熟度及穩定度都非常好，所以政府現在要做的應該是趕快讓成熟的疫苗進口台灣，如同市長侯友宜所說的疫苗要快、夠、好。

劉和然指出，這段時間國人真的是很配合，每個民眾都低度活動，即便微解封，大家也想低度活動，一起順利度過疫情，但想要度過，現在最重要的辦法就是疫苗覆蓋率，就是疫苗施打，所以現階段國外明明有那麼多疫苗，為什麼就是不趕快進口台灣。

劉和然批評，中央政府前面針對疫苗的一連串處理，已經讓國人感覺，好像就是在等國產疫苗，這就是為什麼陳時中被提到睡不著的原因是跟國產疫苗的員工施打有關，還能有這麽大的廣泛討論。