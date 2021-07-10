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疫情未完全解除 南投急轉彎宣布餐飲禁內用

五口之家只敢拿兩碗愛心餐 韓國瑜捐一千碗待用麵

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
韓國瑜（右）向「行善麵店」業者顏維勳（左）認購一千碗愛心待用麵。圖／擷取自韓國瑜臉書
韓國瑜（右）向「行善麵店」業者顏維勳（左）認購一千碗愛心待用麵。圖／擷取自韓國瑜臉書

疫情下許多人的生計受影響，高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」系列影片曾拜訪「行善麵店」業者顏維勳，韓近日再度連繫得知，麵店不僅生意掉6、7成，需要免費待用餐民眾也增加，一位媽媽帶兩個瘦弱孩子來麵店取餐，一家5口餓肚子卻只敢帶走2碗麵。韓國瑜得知後認養一千碗待用麵給顏老闆，盼愛心連結更多人。

韓國瑜今天中午在臉書發文指出，他過去曾拜會新北市板橋青翠市場「行善麵店」的老闆顏維勳，對方集結善心，用一碗碗熱騰騰的「待用麵」讓弱勢民眾飽餐一頓，不足就自掏腰包。疫情當下，韓想知道有多少人連一餐溫飽都有困難，卻在電話關懷中得知，顏老闆不僅自身生意受創，甚至有許多貧困者需要幫忙。

韓從顏老闆口中得知，許多民眾因為疫情，生活大受影響，有位媽媽是中低收入戶，先生在工地受傷，性命差點不保，一人帶著2個瘦弱孩子來到麵店，一家5口餓著肚子，卻只敢帶走2碗麵。韓國瑜聽後感到心疼又難過，立刻決定認購1000碗待用麵，希望幫助更多有需要的人。

韓國瑜表示，政府與各社團真的要多關心一些弱勢對象，自己能力有限訂購1000碗待用麵，讓顏老闆減輕一點壓力；「行善麵店」位於新北市板橋區（青翠市場）民治街，若想認購愛心待用餐的人也可以一起參與活動。

韓國瑜 疫情

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