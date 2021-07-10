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疫情未完全解除 南投急轉彎宣布餐飲禁內用

指陳時中喪失公信力是大危機 新北提四點建議給中央

聯合報 / 記者李成蔭王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北副市長劉和然。圖／新北市新聞局提供
新北副市長劉和然。圖／新北市新聞局提供

指揮中心指揮官陳時中宣布「微解封」，引發各地反彈，新北市副市長劉和然認為，陳時中現在已經喪失公信力，縣市不跟進、民眾不埋單，這是一個大危機，他並提出四點建議給中央，包含無私、邏輯、承擔及到位，希望中央務實思考，大家一定會同心共同防疫。

國產疫苗公司高端及聯亞員工，皆被中央流行疫情指揮中心畫進第二類施打人員，陳時中表示，若這些員工染疫，「他們會睡不著」，所以要先保護起來，引發民眾討論。

劉和然批評，陳時中睡不睡得著、頭髮有沒有白，國人並不關心、不在意，國人在意的是，國家發展的角色定位有沒有拿捏好，陳時中又究竟把國人放在哪個位置。

劉和然分析，陳時中身為最高的指揮官，不僅喪失了公信力，未來的防疫指令，也很可能將「令出不行」，像這次「微解封」民眾不埋單、各縣市政府也不跟進，這是一個很大的危機。

劉和然指出，這次微解封令出不行的情況，是一個很大的危機，因為陳時中是全國最高防疫指揮官，當他「令」出來時，地方政府卻不配和、民眾不埋單，那就是危機的開始。

劉和然提四點建議給中央，包含無私、邏輯、承擔及到位。首先是無私，因為決策有沒有私心，民眾都能感受，像前幾次疫苗分配，都是在民眾抱怨後、媒體報導後，才再來重新調整，會令民眾懷疑真的公平嗎。第二是邏輯，做事一定要有邏輯，今天微解封為什麼反彈，不是大家不聽，而是因為政策內容矛盾，民眾根本沒辦法依循，會讓人覺得不是真正想做微解封。

第三是承擔，為什麼這次微解封不跟進？因為大家覺得中央的指令是要甩鍋地方、不敢負責，紛紛擔心萬一解封過後，情況往負向發展，屆時要由地方縣市政府來負責，所以陳時中身為指揮官、身為最高決策負責人，決策後承擔這部分一定要放在心上，只要願意承擔，國人絕對看得到。第四是到位，民眾這次不埋單，是因為中央政府根本沒了解到民眾需求是什麼，推出的政策是「看得到，吃不到」，而原因就是沒有做到位。

劉和然強調，疫情未來還是會持續，市長侯友宜也說過這場戰役沒有贏家，一定要中央地方上下一條心、一起合作，新北也會由市長帶領團隊，一定配合中央政策執行及宣導，但拜託中央一定要到位及務實的思考，大家才能一起共同防疫。

新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

陳時中 微解封

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