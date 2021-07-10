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老闆染疫要員工自篩確診？林右昌批柯文哲疫調匪夷所思

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌批柯文哲沒精準疫調，公司老闆染疫員工自採確診。圖／基隆市政府提供
林右昌批柯文哲沒精準疫調，公司老闆染疫員工自採確診。圖／基隆市政府提供

基隆市今天新增1例確診個案，是在台北市內湖上班40多歲女性，林右昌說，這個案有點匪夷所思，公司的老闆確診後，是公司要求員工自己去做採檢。他要記者去問柯文哲市長，「為何台北市現在剩下十幾例了，還沒有辦法做到精準疫調，去積極匡列相關接觸者，這樣子全國到底到怎麼樣才能解封？」

林右昌說，基隆市今天新增1例個案，案15295為40多歲女性，個案為台北市內湖路一段某公司的員工，公司老闆在7月6日確診，該公司在7月8日才通知員工自行去做採檢。基隆這個個案在8日當天，自行至台北忠孝醫院採檢，之後回家等報告。

林右昌表示，個案是9日上午10點左右，她自行至網路查詢檢驗報告結果，發現確診後，她非常棒，主動聯基隆市衛生單位，基隆市這邊立即進行收治動作，目前收治在醫院。

但林右昌說，這個案有點匪夷所思，據基隆的疫調了解，公司的老闆確診後，應該該公司的密切接觸的員工統統要被被匡列才對，被匡列之後由衛生單位進行主動積極的匡列和採檢，但疫調起來，卻是公司要求員工自己去做採檢，有點匪夷所思、奇怪的事情。

林右昌指出，因為公司在內湖，人也很多，現在台北市從過去幾十例到現在十幾例，不解為何無法做到所謂的精準疫調，主動積極匡列這些員工，說實在，的確對鄰近縣市造成很大的困擾，等一下3點半台北市有記者會。

林右昌請記者可以問一下柯市長，「為何台北市現在剩下十幾例了，還沒有辦法做到精準疫調，去積極匡列相關接觸者，這樣子全國到底到怎麼樣才能解封？」他想這也是大家的疑問。

林右昌批柯文哲沒精準疫調，公司老闆染疫員工自採確診。圖／基隆市政府提供
林右昌批柯文哲沒精準疫調，公司老闆染疫員工自採確診。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌 北市 柯文哲

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