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響應民團「要疫苗」訴求 林為洲親開車繞總統官邸參與

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
由醫師蘇偉碩、台科大教授陳致曉與社運人士聯名發起的「給我疫苗行動聯盟」，下午繞行總統官邸抗議，表達「繞官邸、要疫苗」訴求，呼籲蔡政府立即撤除行政障礙，開放民間進口疫苗。國民黨立委林為洲下午也親自開車相挺繞行活動。記者周志豪／攝影
由醫師蘇偉碩、台科大教授陳致曉與社運人士聯名發起的「給我疫苗行動聯盟」，下午繞行總統官邸抗議，表達「繞官邸、要疫苗」訴求，呼籲蔡政府立即撤除行政障礙，開放民間進口疫苗。國民黨立委林為洲下午也親自開車相挺繞行活動。記者周志豪／攝影

由醫師蘇偉碩、台科大教授陳致曉與社運人士等人發起的「給我疫苗行動聯盟」，下午繞行總統官邸抗議，表達「繞官邸、要疫苗」訴求，呼籲蔡政府立即撤除行政障礙，開放民間進口疫苗。國民黨立委林為洲下午也親自開車相挺繞行活動。

林為洲表示，最近疫情雖然看起來緩和，但因變種病毒仍潛藏危機，韓國稍微開放，一天又增加1200多個變種病毒確診案例，也讓人擔心變種進來台灣後，聽說還要打第三劑。

林為洲推算，政府現在才買2800多萬劑疫苗，就算加上鴻海創辦人郭台銘與台積電買入的1000萬劑，再靠其他國家捐贈，國人要打第三劑疫苗也還是不夠，政府現在要趕快因應變種病毒部署。

林為洲說，今天活動是公民團體與蘇偉碩、陳致曉發起的「給我疫苗聯盟」主導，主要是因為疫苗不夠，訴求政府要趕快加買、BNT疫苗要讓年輕人打，要凸顯社會各階層大家都要疫苗；他只是配合響應號召，活動不是政黨對決。

疫苗 林為洲 變種病毒 新冠疫苗

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