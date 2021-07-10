藻礁公投延後三接未停工 林思銘：未來有圖利廠商之嫌

護藻礁等4項公投因疫情因素延至12月18日投票，但攸關藻礁生態保護的中油天然氣第三接收站工程卻持續發包。國民黨立委林思銘今呼籲，中油三接應立即配合公投延後停工，否則不但將形成無法挽回永久傷害，也恐有圖利廠商之嫌。

林思銘表示，三接站總工程經費660億元，2019年動工後至今年6月底止已花費193.9億元，工程累計進度30.90%。其中，今年編列經費為121.3億元，截至6月底止已執行34.6億元，其餘仍待招標。

林思銘說，中油今年度還有86.7億元預算待執行，屆時累計花費上看280.6億元，整體工程進度亦將往前推進至42.52%，若年底公投結果決定三接須停工，現在所有已發包工程都將面臨廠商求償，由全民埋單。

林思銘認為，護藻礁公投已因疫情延後4個月，中油三接也須立即停工，靜待公投結果出爐，也停止對藻礁造成無可挽回的破壞；若還持續招標，待未來公投通過後，再停工再給予賠償，也恐有圖利廠商之嫌。