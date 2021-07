美國在台協會台北辦事處(AIT)處長酈英傑將卸任,國民黨前主席朱立倫今在臉書表示,他衷心感謝酈英傑這幾年對台美關係的重大貢獻。尤其在台灣疫情最嚴峻期間,酈英傑協調美國捐贈250萬劑疫苗送抵台灣,對台灣來說真的是及時雨。

朱立倫說,他與酈英傑是老朋友,近日也以電話相互致意,一同回憶過去曾一起放天燈、看籃球,朱也告知酈,台灣有能力壯大疫苗生產,與美國並肩努力,希望未來台美在各方面更緊密的合作。

朱立倫也與酈英傑相約後會有期、美國見,「In life, good friends never say goodbye. We say see you soon.」